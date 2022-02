Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 febbraio/ -66 ricoveri, positività 8.5%

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia contenente tutti gli aggiornamenti ad oggi, lunedì 21 febbraio 2022. Si apre una nuova importante settimana per la regione, visto che, se tutto andrà come previsto, sarà l’ultima in zona gialla prima del ritorno in zona bianca. Un cambio di colore che dovrebbe permanere a lungo, visto che dinanzi ci aspettano i mesi caldi, quelli tipicamente in cui i virus respiratori vanno in soffitta.

L’ufficialità del passaggio in zona bianca dovrebbe arrivare nel weekend, nell’attesa rivediamo il bollettino di ieri, che ha confermato l’ennesimo calo dei contagi. I positivi scoperti sono stati infatti 4.303 su 50.619 tamponi processati, per un tasso di positività pari all’8.5 per cento. Bene ancora una volta la situazione negli ospedali, visto che in terapia intensiva e in area medica si è registrato un doppio calo di pazienti, rispettivamente di 4 e 62 unità, e ad oggi nei nosocomi lombardi vi sono 152 pazienti gravi, più altri 1.329 in degenza ordinaria. Il numero dei morti continua a restare alto, ieri altri 29 decessi per covi, mentre, in merito alle province lombarde, Milano ha registrato ieri altri 1.315 casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 FEBBRAIO: IL COMMENTO DI ABRIGNANI

Dai dati dell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia, emerge quindi una situazione che si conferma positiva e che sembra presagire una primavera e un’estate tutto sommato normali. In ogni caso bisogna procedere con gradualità, così come sottolineato ieri, durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, da parte dell’immunologo Sergio Abrignani, professore dell’Università Statale di Milano, nonché componente del Comitato tecnico scientifico, il CTS. “Bisogna procedere – le sue parole riportate da Skytg24.it – lungo un percorso di riaperture graduali è giusto grazie ai numeri che testimoniano la rapida discesa dell’epidemia. Pensare di rinunciare anche al green pass e’ prematuro”.

Abrignani ha ricordato che “L’imprevedibilità del covid è tale da rendere azzardata ogni previsione. Se la certificazione verde non dovesse più rivelarsi necessaria lo diranno i dati delle prossime settimane”, parola decisamente condivisibili.



