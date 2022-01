Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 gennaio/ Positività in rialzo, 21.9%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato alla data odierna, venerdì 21 gennaio 2022. Oggi verranno comunicati i cambi colori delle regioni ma per la Lombardia non dovrebbero esservi sorprese, in quanto resterà per un’altra settimana in zona gialla. Lo spettro dell’arancione sembrerebbe quindi nuovamente lontano, alla luce dei numeri in leggero miglioramento nell’ultima settimana e anche del fatto che la regione è riuscita ad “aprire” altri posti letto da destinare alle terapie intensive.

Bollettino vaccini covid oggi 21 gennaio/ 47 milioni di italiani immunizzati

In attesa dell’ufficialità rivediamo il bollettino di ieri quando i nuovi contagiati sono stati in totale 33.676 su 153.143 tamponi analizzati, sia molecolari quanto antigenici rapidi. Il tasso di positività è stato invece pari al 21.9 per cento, in forte rialzo rispetto a ieri (16.3%), mentre il numero di morti nelle scorse 24 ore è stato pari a 131 decessi, per un totale di 36.257 vittime da coronavirus dal 20 febbraio 2020 ad oggi. E’ doppio l’incremento di posti letto occupati negli ospedali, leggasi +6 in terapia intensiva, e 41 in area medica, mentre a Milano e provincia sono stati rilevati altri 9.644 nuovi contagiati.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 21 gennaio/ Positività 17%, +169 ricoveri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 GENNAIO: IL COMMENTO DI BEPPE SALA

E della pandemia di covid ne ha parlato ieri anche il sindaco di Milano, Beppe Sala, intervenendo a margine dell’inaugurazione di un nuovo negozio di Lidl in quel del capoluogo lombardo. Come si legge sul quotidiano free press Leggo, Sala ha denunciato i problemi, non soltanto economici e sanitari provocati dal covid in questi quasi due anni: «Questa pandemia ormai sta creando problemi sociali straordinari. Sto vedendo le decisioni che sta prendendo Boris Johnson, che probabilmente si sta prendendo anche i rischi. Ma mi chiedo anche se il nostro posizionamento molto molto prudente possa essere tenuto a lungo».

JOHNSON CANCELLA MISURE ANTI-COVID/ "Scelta politica ed economica, pesa la crisi"

Secondo Sala, quindi, bisognerebbe provare a convivere con il virus, cercando un compromesso senza dover chiudere ancora attività: «Continuare a tenere chiuse le discoteche, i live club eccetera, non è che poi i ragazzi stanno in casa, ma se ne vanno in giro, più o meno giustamente ritengo molto difficile continuare a gestire questa situazione».



© RIPRODUZIONE RISERVATA