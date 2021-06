Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 giugno/ Positività allo 0.5%, solo 2 morti

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia sarà comunicato nella serata di oggi, lunedì 21 giugno 2021, classico appuntamento quotidiano da ormai 16 mesi a questa parte. Prima di addentrarci nel vivo dei nuovi numeri rivediamo brevemente tutti i dati di ieri, quando in Lombardia sono emersi solamente 145 nuovi contagi su 28.579 tamponi processati, il che significa che il tasso di positività è stato pari allo 0.5%, zero punto uno punti sotto la media nazionale. La situazione è positiva anche negli ospedali, dove al momento vi sono 77 pazienti ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a 48 ore fa, mentre nei reparti di degenza ordinaria si è registrato un incremento di sei pazienti, per un totale pari a 408 persone ricoverate con sintomi covid.

Nelle scorse ore sono inoltre state registrate due sole vittime, per un totale da inizio pandemia a quota 33.753 morti per covid. A livello provinciale, infine, segnaliamo 66 casi a Milano fra città e provincia, nonché 19 a Brescia e 16 a Monza. “Oggi la Lombardia è la prima Regione – ha confessato ieri la vicepresidente della Lombardia, assessore al welfare, Letizia Moratti – non per numeri ma per percentuali, ad avere i dati vicini all’immunità di comunità ed è la Regione più virtuosa per vaccinazioni a fragili e anziani”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL COMMENTO DI LETIZIA MORATTI

Quindi la vice di Attilio Fontana ha aggiunto e concluso: “Possiamo dire di avere svoltato. Non è merito mio, della Regione o della squadra, un po’ sì ma è soprattutto merito dell’orgoglio lombardo, dei cittadini lombardi e delle migliaia di medici e infermieri che hanno partecipato a questo riscatto”.

Soddisfatto anche Roberto Fumagalli, direttore della Terapia intensiva del Niguarda, che ha commentato: “In questo momento in Lombardia il numero di ricoveri nelle terapie intensive sta progressivamente diminuendo, non stiamo osservando nessun tipo di segnale di eventuale incremento”. Fumagalli ha aggiunto: “All’ospedale Niguarda di Milano sono almeno una decina di giorni che, nonostante qualche paziente Covid-positivo arrivi in pronto soccorso e venga ricoverato, in nessun caso è capitato che avesse bisogno di terapia intensiva”.

