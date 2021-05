Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 maggio/ Risalgono i casi, 1.003 in 24 ore

Anche per oggi, venerdì 21 maggio 2021, è atteso il bollettino coronavirus Lombardia, gli ultimi aggiornamenti da quella che resta la regione storicamente più falcidiata dai contagi. Ieri, così come nel resto dell’Italia (qui il bollettino del ministero della salute di ieri), i casi sono tornati a salire portandosi a quota 1.003. La nota positività viene comunque dagli ospedali, con 21 ricoverati in meno in terapia intensiva e 165 negli altri reparti. I tamponi processati sono stati 44.109 di cui 27.773 molecolari e 16.336 antigenici), mentre i guariti/dimessi sono in totale 758.880 (+ 1.840) di cui 3.254 dimessi e 755.626 guariti.

LINCIATO DALLA FOLLA A SCAMPIA/ Fredella: “Non siamo nel far west, denunciamo”

Le vittime registrate sono state invece 22, per un totale di 33.438 dal 20 febbraio 2020, mentre, a livello di province, Milano registra 279 casi di cui 109 in città, seguita da Varese a 132 con Brescia a quota 125. I dati continuano quindi ad essere positivi e secondo le previsioni, se il trend dovesse continuare, entro la metà del mese di giugno la Lombardia potrebbe entrare in zona bianca che significa via quasi tutte le misure restrittive al di fuori delle mascherine e del distanziamento sociale.

Luciano Scibilia, pedofilo seriale arrestato/ Fredella “Ha abbindolato tante persone”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 MAGGIO, IL COMMENTO DI CIOCCA E FONTANA

Soddisfatto Angelo Ciocca, eurodeputato della Lega, che soffermandosi in particolare sulla campagna vaccinale (da ieri aperte le prenotazioni anche per i 40enni), ha spiegato: «La Lombardia ha raggiuto 5 milioni di somministrazioni di vaccino diventando un esempio per tutta Europa. Il modello lombardo va adottato anche a Bruxelles ed esportato. Un pensiero e un grazie a tutto il personale sanitario, sempre in prima linea da quando sono iniziati i contagi. È importante che tutti i cittadini continuino ad attenersi in maniera scrupolosa alle regole per non vanificare quanto è stato fatto fino ad oggi».

Perde la fede in mare, la ritrova attorno ad un pesce/ L'avvistamento dopo 4 mesi

Gli ha fatto eco il governatore Fontana: «Oltre 350.000 cittadini lombardi tra i 40 e i 49 anni hanno già prenotato la vaccinazione e con ieri abbiamo superato i 5 milioni di somministrazioni. Un traguardo importante al quale oggi si affianca un altro dato significativo: il 60% dei lombardi, coinvolto attualmente nella campagna vaccinale, ha detto ‘sì’ alla somministrazione. Ancora una volta i lombardi dimostrano senso di responsabilità e voglia di ripartenza».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 20 MAGGIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA