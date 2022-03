Bollettino coronavirus Lombardia, dati 21 marzo/ Positività 12.6%, -7 ricoveri

Inizia la settimana e come sempre arriverà puntuale il bollettino coronavirus della Lombardia. Il nuovo report, di oggi, lunedì 21 marzo 2022, sarà comunicato nel tardo pomeriggio odierno, e scopriremo quindi in serata come è evoluta la curva dei contagi in Regione. Dopo una settimana in cui i casi sono aumentati e i ricoveri ospedalieri sono stati un po’ ballerini, la speranza ovviamente è che gli ospedalizzati tornino a decrescere così come accaduto nel precedente mese e mezzo.

Il bollettino di ieri ha segnato 6.371 casi di positività, a fronte di 50.269 tamponi analizzati sia antigenici rapidi quanto molecolari, di conseguenza il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sui tamponi, è stato pari al 12.6 per cento. Negli ospedali vi sono al momento 57 ricoverati per covid in terapia intensiva, dato in decrescita di 1 sola unità, più altri 874 in area medica, 6 in meno rispetto al report della giornata di ieri. Chiudiamo con i casi di positività fra Milano e provincia, pari a ***.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 21 MARZO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

E per parlare di covid è uscito allo scoperto nella giornata di ieri il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia, nonché direttore del Galeazzi di Milano. Interpellato dall’Adnkronos Salute ha detto la sua sulla gestione dell’emergenza in questi due anni e passa di pandemia: “L’Italia ha complessivamente approcciato nel modo più giusto, ragionevole e prudente la pandemia, attraverso la modalità di mitigazione della diffusione del virus cercando di equilibrare, pur in mancanza di un manuale di gestione, le esigenze di libertà, psicologiche, economiche e di salute”.

E ancora: “I due governi – commenta il virologo riferendosi alla gestione di Conte prima e a quella di Draghi poi – hanno gestito aspetti diversi della pandemia: il primo ha affrontato lo tsunami improvviso, quello che colpì soprattutto la Lombardia e in cui eravamo il secondo Paese al mondo, cercando delle soluzioni. Ed è facile, come sempre, a posteriori dire che ci sono stati errori ma sono state fatte delle scelte che in quel momento si potevano fare e si ritenne utile fare. Il governo Draghi si è trovato di fronte a una situazione incanalata, pur nelle nuove emergenze pandemiche, che ha saputo affrontare con una maggiore consapevolezza”.











