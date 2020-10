Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 21 ottobre: domani coprifuoco, allarme Milano

È attesa in giornata la nuova ordinanza di Regione Lombardia sull’emergenza coronavirus che fisserà il coprifuoco notturno (tra le 23 e le ore 5) e la chiusura dei centri commerciali durante il weekend su tutto il territorio regionale: anche dopo l’ultimo bollettino diffuso ieri dalla Regione, è la crescita de contagi con potenziali “sofferenze” per il sistema ospedaliero nelle prossime settimane che ha portato Comuni e Governatore Fontana a stringere con il divieto di spostamenti dopo le ore 23 per almeno tre settimane (fino al 13 novembre). Solo nella giornata di ieri, a fronte di 21.726 nuovi tamponi, sono stati registrati nuovi positivi al Covid 2.023 cittadini lombardi: di questi si contano 78 sono debolmente positivi, 7 a seguito di screening sierologico, 19 sono purtroppo vittime (su 17.103 morti da inizio pandemia), 334 sono invece guariti-dimessi (87.072 totali). Ad oggi in Lombardia si contano 26.304 persone positive al coronavirus (casi totali da inizio pandemia salgono a 150.479): tra questi, 1.268 sono ricoverati con sintomi nei reparti Covid degli ospedali lombardi (aumento di 132 unità solo tra lunedì e martedì), 123 le terapie intensive occupate (con +10 sul giorno precedente), 24.913 gli isolati domiciliari con pochi o zero sintomi di Sars-CoV-2. Nell’intervista oggi al Sussidiario.net, il direttore generale della Sanità lombarda Marco Trivelli ha spiegato come «Il nostro scopo è limitare l’estensione del contagio: dobbiamo evitare assolutamente che si arrivi a un milione di infettati a livello regionale. È la nostra soglia di sopravvivenza; […] se si arriva a un milione, e solo il 2% è da ospedalizzare, con 20mila ricoverati Covid il sistema non tiene più».

CORONAVIRUS LOMBARDIA: ALLARME CONTAGI A MILANO

A livello di diffusione del contagio da coronavirus in tutta la Lombardia, è ancora Milano a rappresentare l’elemento di massime allerta rispetto alle altre province: 1.054 contagi in 14 ore, con 515 nella sola città metropolitana. Segue Varese con 245, Monza 123, Brescia 101, Mantova 88, Como 79, Lecco 57, Pavia 54, Bergamo 45, Lodi 44, Sondrio 33, Cremona 17. È proprio su Milano dunque che si concentrano le maggiori attenzioni con gli esperti che ancora in queste ore ribadiscono la possibilità che il coprifuoco per la metropoli possa anche non bastare: «Abbiamo una grande riserva di posti. Penso che noi in Lombardia possiamo arrivare a 1.400 posti di terapia intensiva», spiega Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di Crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia, anche se riflette nello stesso tempo «Sarebbe una scelta molto difficile, emergenziale, dedicarli tutti al Covid come abbiamo fatto a marzo. Per fare questo bisogna bloccare tutta l’attività degli ospedali. Come sappiamo ci sono anche altri malati». Si valutano dunque misure ulteriori su Milano, con il non escluso “mini-lockdown” per alcune aree: intanto l’assessore al Welfare Giulio Gallera, in attesa della firma sulla nuova ordinanza del Governatore Fontana, spiega a Repubblica «Siamo in grado di far fronte all’emergenza. […] Delle migliaia di casi che stiamo trovando, il 90 per cento sono asintomatici, segno che le diagnosi avvengono grazie al contact tracing». In giornata l’arrivo della nuova ordinanza sul coprifuoco e l’utilizzo dell’autocertificazione per poter uscire di casa tra le 23 e le ore 5.



