Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 aprile/ Al via vaccinazioni per under-65

Anche oggi, giovedì 22 aprile, analizzeremo insieme il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. Ieri (qui il report completo), i casi emersi sono stati 2.095 a fronte di 49.417 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 4.2%, in linea con la media nazionale. Bene il numero dei ricoverati in terapia intensiva, attualmente 667, 8 in meno rispetto a 48 ore fa, mentre negli altri reparti il calo è stato più marcato, 117 in meno per un computo aggiornato pari a 4.522.

Le vittime non tendono invece a diminuire, visto che anche nella giornata di mercoledì sono stati registrati 72 decessi, per un totale di 32.458 morti da quando è scoppiata la pandemia, dal 20 febbraio del 2020. Per quanto riguarda le province con più infetti, infine, si segnala Milano a quota 531, di cui 214 in città, seguita da Brescia a 310 e da Varese a quota 221.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 APRILE: LE PAROLE DI PAVESI E FONTANA

Numeri in forte miglioramento in Lombardia grazie alle misure restrittive, ma anche soprattutto alla campagna vaccinale, che dopo qualche difficoltà iniziale sta continuando spedita. “Ieri in tutti i centri vaccinali della Regione sono state effettuate quasi 65.000 vaccinazioni”, ha spiegato il direttore generale del welfare lombardo, Giovanni Pavesi, parlando in commissione sanità al Pirellone. “Stiamo andando abbastanza spediti e presto stimiamo di essere pronti ad aprire il portale anche per gli under 60”, ricordando invece che per quanto riguarda la fascia 65-69 anni, “In due giorni abbiamo avuto 300.000 adesioni”. Da oggi scatterà invece l’accesso alla vaccinazione per i 60-64enni, seguendo quindi la linea del generale Figliuolo. “Sta andando bene – ha aggiunto il governatore Fontana – stiamo dimostrando la nostra capacità di rispettare i target del Governo e di superarli. Ieri abbiamo fatto una prova: il target dato dal generale Figliuolo per noi era 51mila vaccinazioni al giorno. Abbiamo alzato il livello per vedere se il sistema reggeva: siamo arrivati tranquillamente a 65mila e la prossima settimana quando arriveranno un numero maggiore di vaccini aumenteremo fino a 100mila, sta funzionando tutto”.

