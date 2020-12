Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 dicembre/ 131 posti letto liberati

E’ atteso nella serata di oggi, martedì 22 dicembre, il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il secondo della settimana nonché il secondo dall’entrata in vigore delle nuove misure restrittive riguardanti gli spostamenti. Nell’attesa dei nuovi numeri, con la speranza che si confermino in discesa, diamo una breve ripassata ai dati di ieri, quando in Lombardia sono stati scoperti 950 nuovi contagi su 10.587 tamponi processati (domenica il dato comunicato era stato di 1.795 nuovi contagi ma sul doppio dei test, 22.421).

In merito alla situazione ospedaliera, 22 i pazienti in meno registrati in terapia intensiva, dove al momento troviamo 561 persone, mentre negli altri reparti il calo è stato più significativo e pari a 109 unità (totale ricoveri 4.232). Infine il numero delle vittime, purtroppo ancora alto: ben 41, anche se meno di quelle comunicate domenica, quando erano state 49 (24.420 il numero di morti totali da inizio pandemia).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA SUI VACCINI

Intanto nella giornata di ieri è uscito allo scoperto il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha parlato del vaccino covid. Il presidente lombardo ha fatto sapere che per la sua regione saranno disponibili “1.500 dosi di vaccino”, “che arriveranno all’ospedale Niguarda”. Quindi Fontana ha aggiunto: “Le dosi saranno distribuite nelle 11 province oltre a Milano, dove verranno simbolicamente inoculate ai primi cittadini lombardi che fanno parte del mondo della sanità. Entro gli ultimi giorni dell’anno e i primi del prossimo arriverà fornitura sostanziale per consentire la vaccinazione di tutti i nostri cittadini”. Il presidente lombardo ha concluso spiegando: “E’ già stato predisposto il piano vaccinale che comprende 65 posti di stoccaggio: è tutto preparato, varieranno le modalità visto che certi vaccini hanno certe necessità, altri ne hanno altre ma è stato tutto assolutamente previsto, compresi i luoghi dove si faranno le vaccinazioni che potranno anche essere gli ospedali”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, 21 dicembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 21 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA