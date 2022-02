Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 febbraio/ Positività 7.5%, +2 ricoveri

Facciamo il punto sull’andamento della curva epidemiologica in Lombardia, con il nuovo bollettino coronavirus di oggi, martedì 22 febbraio 2022. Continua a migliorare la situazione in quella che resta la regione che più ha pagato il prezzo della pandemia, registrando migliaia di morti e milioni di contagiati. Lo si è visto anche dal bollettino di ieri, quando i casi di positività sono stati in totale 1.804 su 23.790 tamponi analizzati, compresi gli antigenici rapidi.

Il tasso di positività si mantiene al di sotto della media nazionale, ieri pari al 7.5 per cento, mentre, per quanto riguarda le vittime da covid, purtroppo anche ieri sono stati registrati dei decessi, leggasi 37, per un totale di 38.352 dal 20 febbraio 2020. Negli ospedali, invece, vi sono al momento 152 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in decrescita di 9 unità, e altri 1.340 in area medica, un numero quest’ultimo cresciuto di 11 allettati. Infine uno sguardo a Milano e provincia, dove ieri i contagiati sono stati 579.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 FEBBRAIO: DA DOMANI LA PRIMA IMPORTANTE FIERA

E’ i segnali positivi in Lombardia giungono anche dal sistema fieristico. Quando sono passati praticamente due anni dalla decisione di rinviare la fiera internazionale del mobile di Rho, la più importante del settore, a partire da domani, mercoledì 23 febbraio, di scena la Myplant & Garden (VI edizione), manifestazione del settore del florovivaismo lombardo con ben 3 padiglioni e un’area esterna per un totale di 45mila metri quadri fra foreste, terrazzi, campi fioriti e molto altro ancora.

Valeria Randazzo, responsabile della manifestazione, ha commentato: “È interessante che il primo grande appuntamento internazionale dell’industry del verde torni dunque in presenza, in Italia, nei padiglioni di FieraMilano-Rho per alimentare un mercato d’eccellenza che sta dando importanti segnali di crescita in termini di consumo privato e utilizzo urbanistico”. La speranza è che si tratti quindi di un apripista in vista di un ritorno sempre più alla normalità.



