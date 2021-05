Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 maggio/ Ricoveri mai così bassi da ottobre

Classico appuntamento quotidiano con il bollettino coronavirus della regione Lombardia, gli ultimi dati sulla pandemia aggiornati alla giornata di oggi, sabato 22 maggio 2021. Il report verrà emesso come sempre attorno alle ore 17:00 di questa sera, nel frattempo, rivediamo brevemente i numeri di ieri che ancora una volta confermano un trend in forte decrescita in quella che resta la regione che ha registrato più casi da inizio pandemia. Ieri sono stati infatti registrati 847 nuovi contagi di cui 74 debolmente positivi, a fronte di 45.058 tamponi processati, per un tasso di positività che cala clamorosamente all’1.8%.

Molto positivo anche il dato relativo alle vittime, ieri 11 morti, per un totale da inizio pandemia, lo scorso 20 febbraio 2020, pari a 33.449. A livello ospedaliero si segnalano 8 pazienti in meno in terapia intensiva, totale 308, mentre il calo in degenza ordinaria è stato di 93, totale 1.662, prima volta dopo mesi che i ricoveri totali scendo sotto quota 2.000. Infine, a livello di province, si segnalano 241 nuovi casi a Milano, 118 a Varese e 93 a Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 MAGGIO, LE PAROLE DI FONTANA E MORATTI

Come si può evincere dal bollettino coronavirus, la Lombardia sta attraversando un periodo davvero positivo, frutto anche di una campagna di vaccinazione massiccia, e che dal 20 maggio è scattata anche per gli over 40. Soddisfatto il governatore Attilio Fontana, che attraverso Twitter ha commentato: “In Lombardia prevalgono buon senso e scienza. Anche nel target 40-49 anni superate le 500mila prenotazioni. Oltre il 50% dei lombardi ha già fatto la prima dose di vaccino, o ha un appuntamento per farla. Avanti così, verso un’estate libera”. Un po’ più polemica invece la vicepresidente Letizia Moratti, che a L’aria che tira su La7, ha spiegato: “Ci tengono con il freno a mano, ma noi corriamo lo stesso. Se ci verranno dati 85mila vaccini al giorno arriveremo a vaccinare tutti con la prima dose entro il 30 agosto, con 100mila vaccineremo tutti entro il 30 luglio, se ce ne verranno dati 120mila vaccineremo tutti entro il 10 luglio”.

