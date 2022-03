Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 marzo/ Positività 11.2%, -5 in T.I.

Facciamo il punto sulla pandemia di coronavirus in Lombardia con tutti i dati del bollettino aggiornati ad oggi, martedì 22 marzo 2022. E’ iniziata ieri una nuova settimana in zona bianca per la Regione che più ha pagato a caro prezzo il virus, e il futuro appare alquanto incerto anche se non preoccupante. Da un paio di settimane a questa parte, infatti, i contagi sono tornati a salire, e in Lombardia si sono così registrati numeri più alti rispetto a 14 giorni fa.

Prova ne è anche il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, lunedì, quando i casi emersi sono stati 2.544 su 22.751 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 11.2 per cento. Negli ospedali lombardi troviamo invece 52 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in calo di 5 unità rispetto alla precedente comunicazione, e altri 904 in area medica, per un incremento di 30 allettati. Anche ieri, infine, si sono purtroppo registrati dei morti da covid, leggasi altri 15, per un totale da inizio pandemia, il 20 febbraio di due anni fa, pari a 39.075, numero che mette sempre i brividi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 MARZO: IL COMMENTO DI PREGLIASCO

Ieri mattina, per parlare di covid, è intervenuto il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione Lombardia, nonché direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano. Intervistato dai microfoni del programma di Rai Tre, Agorà, ha spiegato: “Serve prudenza e progressività nelle misure perché si potrebbe anche dover tornare indietro. Diciamo che questo virus ci darà ancora del filo da torcere”.

Quindi il virologo meneghino ha aggiunto: “Avremo un andamento ondulante con la presenza della malattia a secondo della stagione ma dovremmo tenere conto di questo sovrarischio”. Durante l’intervista Pregliasco ha parlato anche del suo caso personale e delle continue minacce ricevute dai no vax: “Continuano ad arrivare minacce” dai no-vax “anche più cattive, è una situazione assurda”. Il virologo, che un paio di settimane fa ha ricevuto una lettera con un proiettile, ha aggiunto: “Non ho una scorta ma vengo ‘osservato’ nei miei spostamenti soprattutto serali”.

