Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 ottobre/ -8 ricoveri, positività 18.7%

E’ il 22 ottobre 2022, e come di consueto anche stamane facciamo il punto sui contagi covid in Lombardia con il bollettino coronavirus della regione, report che da quasi tre anni rappresenta un appuntamento quotidiano. La pandemia non accenna a frenarsi e nelle ultime settimane si è registrato un rialzo dei contagi che non sta comunque facendo preoccupare gli addetti ai lavori, tenendo conto anche del fatto che ogni restrizione è stata eliminata, ad eccezione di qualche divieto rimasto giustamente negli ospedali e nelle Rsa.

Che la situazione sia relativamente tranquilla lo si capisce anche dai dati del bollettino coronavirus Lombardia di ieri, che segnalava 6.803 nuovi casi di contagi su 36.207 tamponi, per un tasso di positività pari al 18.7 per cento, in linea tutto sommato con i numeri dei report degli scorsi giorni. Per quanto riguarda invece la situazione ospedaliera, nei nosocomi della regione Lombardia vi sono solamente 17 casi gravi di covid, le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre in area medica il dato segna quota .1.176, per una doppia variazione rispetto al precedente bollettino pari a -3 e -5. Infine il solito sguardo alle vittime da covid, ieri altri 28 decessi, per un totale di 42.898 morti in Lombardia per il virus dal 20 febbraio 2020.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 OTTOBRE 2022: IL PUNTO DI PREGLIASCO

E per parlare della situazione covid, non soltanto in Lombardia, è tornato a parlare il professor Fabrizio Pregliasco, membro della task force anti covid della regione, nonché stimato professore di virologia della Statale e direttore del Galeazzi. Parlando con Fanpage Pregliasco ha spiegato: “Bisogna farsi trovare preparati rispetto all’arrivo delle nuove varianti, che, essendo ricombinazioni di lignaggi di Omicron, sembrano schivare le difese immunitarie pregresse. Per questo, si deve continuare a vaccinare”.

Sui vaccini anti covid invece: “In questo momento il vaccino è stato anche reso disponibile per i bambini dai 6 mesi ai 5 anni d’età, ma il target di riferimento resta sostanzialmente lo stesso. Si deve cioè insistere sui soggetti a rischio di ogni età con problematiche cardiache, respiratorie e che in qualche modo possono avere complicazioni dopo l’infezione, e i soggetti più anziani. Quante più persone appartenenti a queste categorie si vaccineranno – ha concluso Pregliasco – tanto meglio sarà la situazione in termini di effetti su ospedali e servizio sanitario nazionale”.











