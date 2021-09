Bollettino coronavirus Lombardia, dati 22 settembre/ Positività 0.7%, -1 nelle T.I.

Il bollettino coronavirus Lombardia di oggi, mercoledì 22 settembre 2021, sarà comunicato come sempre poco dopo le ore 17:30, e come sempre mostrerà gli ultimi dati aggiornati, leggasi i nuovi contagiati, quindi la situazione ospedaliera, e le nuove vittime. Partiamo proprio dal dato più triste, quello relativo ai decessi per covid, ieri 9 (totale pari a 33.992 morti dal 20 febbraio). I nuovi casi emersi nel bollettino di ieri sono stati invece 472 a fronte di 61.172 test anti covid processati, (molecolari quanto antigenici), mentre il tasso di positività è stato pari allo 0.7 per cento in linea con i numeri degli scorsi giorni.

Attenzione a quello che accade negli ospedali, dove la situazione continua ad essere assolutamente non emergenziale, tenendo conto che i pazienti gravi in Lombardia, quelli ricoverati nei nosocomi regionali sono ad oggi 62, dato in diminuzione di una unità rispetto a ieri. In area medica, invece, il nuovo numero totale segna 437, cifra in aumento di due pazienti rispetto al precedente bollettino. Infine, a livello provinciale segnaliamo 132 nuovi casi a Milano fra città e area metropolitana.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 SETTEMBRE: IL PUNTO SUI VACCINI

Lombardia che continua a registrare numeri positivi per quanto riguarda i contagi, merito di una campagna vaccinale che ha superato quota 14.5 milioni di dosi somministrate, così come fatto sapere nella giornata di ieri, attraverso una nota, da parte della vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, assessora al welfare: “Ad oggi – ha specificato – sono 14.579.196 le dosi totali somministrate; 7.322.192 i cittadini completamente vaccinati; 501.800 in attesa della seconda dose e 7.832.992 i cittadini coperti da almeno 1 dose. E l’82% della popolazione, in Lombardia, ha completato il ciclo vaccinale”.

E ancora: “Anche a livello mondialela Lombardia si posiziona molto bene. Confrontando i dati regionali delle somministrazioni effettuate ogni 100 abitanti, la Lombardia a livello internazionale sui paesi EU si posiziona al quarto posto dopo Portogallo, Danimarca e Spagna”. La Moratti ha concluso: ““La posizione della Lombardia risulta essere superiore a quella dell’Italia – ha sottolineato – la cui media nazionale indica una somministrazione di circa 136 dosi ogni 100 persone”.

