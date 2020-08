Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 23 agosto: “Aumento casi dovuto a rientri”

Ulteriore aumento di casi positivi, ma nessun nuovo decesso: questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, appuntamento attorno alle ore 17 per i dati aggiornati ad oggi, domenica 23 agosto 2020. Come vi abbiamo raccontato, sabato sono stati registrati +185 casi positivi, di cui 20 debolmente positivi e 2 individuati a seguito di test sierologici. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza sanitaria, nessun nuovo contagiato in provincia di Bergamo. L’aumento più consistente è stato annotato in provincia di Milano, +71 infettati. Il conto dei pazienti guariti è salito a 75.649, +103, mentre c’è da registrare un calo di ricoverati: -3 ricoverati in terapia intensiva (14) e -1 ricoverato negli altri reparti Covid (148). Come già messo in risalto, nessuna nuova vittima: bilancio fermo a 16.852 morti di Covid-19.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Negli ultimi giorni è stato rilevato un incremento esponenziale di nuovi casi positivi e, a margine del bollettino coronavirus Lombardia, l’assessore Giulio Gallera ha tenuto a precisare: «L’aumento progressivo dei casi positivi registrato negli ultimi giorni è determinato dalle analisi effettuate a seguito del rientro dai Paesi a rischio (oggi sono 60 sui 185 casi registrati). Un altro 20% sul totale è riferito a contatti stretti di persone rientrate dall’estero nei giorni precedenti la campagna di screening avviata il 13 agosto scorso)». Il titolare del Welfare ha poi aggiunto: «Si tratta, nella stragrande maggioranza dei casi, di persone asintomatiche. Lo screening ha permesso dunque di individuarne la positività, che altrimenti non sarebbe stata identificata, e contestualmente, attraverso l’isolamento, di arrestare la possibile ulteriore trasmissione del virus ai contatti stretti».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 22 AGOSTO





