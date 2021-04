Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 aprile/ 32.500 morti da inizio pandemia

A breve analizzeremo il nuovo report regionale sul covid, il bollettino coronavirus Lombardia aggiornato ad oggi, venerdì 23 aprile 2021. Una situazione, quella lombarda, in netto miglioramento da un paio di settimane a questa parte, con casi in diminuzione, tasso di positività giù, e soprattutto, meno pressione sugli ospedale. Stando al report comunicato ieri, in Lombardia sono emersi altri 2.509 nuovi casi di positività, di cui 129 debolmente positivi.

Purtroppo si registrano ancora delle vittime, 54 morti (totale decessi da inizio pandemia pari a 32.512), mentre i guariti in 24 ore sono stati 2.498. I tamponi processati sono stati invece 52.170, di cui 34.657 molecolari e i restanti 17.513 antigenici, per un tasso di positività del 4.8%, meno di un punto percentuale sopra la media nazionale. Infine la situazione ospedaliera: in terapia intensiva vi sono al momento 653 ricoverati con sintomi covid (14 in meno), mentre negli altri reparti il dato è di 4.351 posti letto occupati, 170 in meno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 APRILE, ARRIVANO I NUOVI TEST PER GLI STUDENTI

Intanto la Lombardia ha deciso di introdurre dei nuovi test salivari nelle scuole, di modo da cercare di tenere controllato il più possibile la popolazione scolastica in questo ultimo mese e mezzo circa prima della chiusura. Ieri il professor Gian Vincenzo Zuccotti, preside della Facoltà di Medicina dell’Università Statale di Milano, ne ha parlato in un’intervista a LombardiaNotizieOnline, spiegando: “Il test è molto semplice, si effettua in un minuto e viene processato nei laboratori usando gli stessi reagenti e macchinari dei test molecolari classici. La differenza fondamentale è che è ‘mini-invasivo’, sembra infatti in tutto e per tutto un lecca-lecca da tenere in bocca un solo minuto e ha un’attendibilità che può arrivare fino al 98%”. Il test era stato precedentemente testato nel milanese: “Fra ottobre e dicembre abbiamo avviato la sperimentazione su 1.628 studenti di Bollate, comune dove si erano verificati focolai caratterizzati dalla variante inglese. Abbiamo verificato la validità di questi test e, finalmente, il ministro Speranza ha dato il ‘via libera’”.

