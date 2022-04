Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 aprile/ Positività 14%, +5 ricoveri

E’ tempo di andare a visionare come ogni mattina il bollettino coronavirus della regione Lombardia. E’ sabato 23 aprile 2022, e il nuovo report sarà comunicato come sempre nella serata odierna, dopo le ore 17:00 circa, consueto appuntamento ormai da un paio d’anni a questa parte. La Lombardia chiude una nuova settimana con numeri positivi, visto che i casi di covid sono decresciuti in maniera costante, mentre negli ospedali non si è registrata alcuna situazione di allarme, e soprattutto, in terapia intensiva ormai i casi sono davvero rari.

A riguardo si segnalano, stando al bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, solo 37 pazienti covid in terapia intensiva, dato diminuito di 2 unità rispetto alla precedente comunicazione, mentre in area medica i ricoveri sono 1.203 in crescita di 7 unità. I contagiati emersi ieri sono stati 9.195 su 65.365 tamponi, per un tasso di positività pari al 14 per cento. Infine il numero delle vittime da covid, ieri altre 36, per un totale da inizio pandemia pari a 39.748.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 APRILE: I DATI SULLE QUARTE DOSI

Intanto nella giornata di ieri sono emersi i dati riguardanti le quarte dosi somministrate fino ad oggi in Lombardia. Il totale, come si legge su Skytg24.it, si è portato a quota 11.500, fra over 80, ospiti delle Rsa, le residenze per anziani, e over 60 con fragilità. A loro vanno poi aggiunti altri 12.211 cittadini che hanno già ricevuto il secondo booster per via della ‘marcata compromissione della risposta immunitaria’, e per cui la somministrazione è scattata dal primo marzo 2022.

E sempre nella giornata di ieri sono stati resi pubblici i dati riguardanti le fasce di età maggiormente colpite dal covid nella settimana che va dall’11 al 17 aprile, ed è emerso una diminuzione di contagi nella fascia più giovane. Nel dettaglio nella fascia 0 a 2 anni si è passati da 528 casi a settimana a, 455; nella fascia 3-5 anni da 505 a 396, in quella 6-10 da 788 a 596, dagli 11 ai 13 anni da 808 a 615 e dai 14 ai 18 da 564 a 447.

