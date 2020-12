Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 dicembre/ +58 pazienti in degenza normale

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus Lombardia. Ancora qualche ora poi scopriremo come è evoluta la curva epidemiologica in quella che dal 21 febbraio ad oggi è stata la regione d’Italia in cui si sono verificati più casi e più vittime. Da qualche giorno a questa parte, comunque, si è verificata una netta inversione di tendenza, e la Lombardia non risulta più essere la regione dello stivale con più casi, superata, purtroppo per i veneti, dal Veneto.

Nell’attesa dei dati aggiornati ad oggi, andiamo a rivedere brevemente i numeri contenuti nel bollettino coronavirus di ieri, quando sono stati comunicati 2.278 nuovi contagiati su 31.939 tamponi effettuati, dato in crescita rispetto a due giorni fa quando i casi erano stati 950, ma solo su 10.587 tamponi. Cresce anche il numero delle vittime, 92 contro 41, per un totale di morti dal 21 febbraio pari a 24.512. Negli ospedali si segnalano invece 58 pazienti in più (totale 4.290), mentre sono 21 i posti letto liberati in terapia intensiva (540).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, LE PAROLE DI FONTANA

Ieri il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha fatto visita a Como per presentare il piano di rilancio regionale post-pandemia: “La provincia di Como – ha spiegato, parole riportate da ComoZero in data 22 dicembre 2020 – beneficerà di 393milioni di euro. Questa tappa rappresenta la volontà di regione di presentare le iniziative per contrastare gli effetti della pandemia sull’economia ma anche per riallacciare i fili della discussione con i territori. Le nostre scelte sono state fatte in base alle indicazioni dei Tavoli della Competitività sul territorio. Abbiamo cercato di rilanciare l’economia lavorando sugli investimenti – ha aggiunto ancora Fontana – il nostro bilancio é virtuoso e quindi doveva essere messo a disposizione per rilanciare la nostra economia”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, 22 dicembre.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 DICEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA