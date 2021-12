Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 dicembre/ Positività 5.8%, +48 ricoveri

E’ atteso nella serata di oggi il bollettino coronavirus della regione Lombardia con tutti i dati odierni, 23 dicembre 2021. Il report sarà pubblicato dopo le ore 17:00 e molto probabilmente segnerà un ulteriore peggioramento dei dati rispetto al bollettino comunicato ieri. L’Italia è nel pieno della quarta ondata, e la regione governata da Fontana è una di quelle che sta registrando più contagi giornalmente, così come confermato anche ieri, quando i nuovi casi sono stati ben 10.569 a fronte di un totale di tamponi processati pari a 182.427.

Il tasso di positività è stato del 5.8 per cento, in crescita di quasi due punti percentuali, mentre il numero di persone ospedalizzate è di 164 in terapia intensiva, dato in crescita di 3 unità, e altre 1.352 in area medica, +45. Per quanto riguarda invece i decessi, anche ieri si sono purtroppo registrati dei morti da covid in Lombardia, leggasi 21, per un totale da inizio pandemia pari a 34.814, mentre, nella provincia di Milano, i casi sono stati 4.640.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 DICEMBRE: IL PUNTO DI FONTANA

I contagi sono evidentemente in rialzo, ma ieri il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha cercato di dispensare un po’ di calma e ottimismo. Uscendo allo scoperto per analizzare i dati riguardanti il covid, ha spiegato: “Le persone non vaccinate neo infettate sono superiori al 40%. Però è un 40% che rappresenta il 15% della popolazione. Quindi una percentuale molto alta di persone no vax che sono infettate”. E ancora: “La percentuale del 60% è su 8 milioni e passa, il 40% invece è su un milione e mezzo di lombardi, occorre tener presente queste proporzioni per cui si evince che l’incidenza di nuovi contagi tra i vaccinati è molto più bassa”.

Sulle terapie intensive Fontana ha aggiunto: “Un anno fa eravamo in zona rossa e gli ospedali erano sotto una pressione indicibile, oggi, sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia ordinaria che in terapia intensiva, sta crescendo il numero ma è ancora sotto controllo. Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10%, mentre per quanto riguarda le terapie ordinarie siamo al 12,3%, per cui dovremmo aspettare i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla o resteremo in zona bianca”.



