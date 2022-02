Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 febbraio/ Positività 7.3%, -74 ricoveri

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in regione Lombardia con il bollettino coronavirus di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022. Si avvicina lentamente il 28 febbraio, giorno in cui la regione, a meno di clamorosi colpi di scena non previsti, tornerà in zona bianca dopo circa due mesi di “gialla”. Il trend dei contagi del resto è positivo ormai da un mese a questa parte, e tale fotografia è stata confermata anche dal bollettino di ieri quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 7.146 su 97.127 tamponi analizzati.

Bollettino vaccini covid oggi 23 febbraio/ 48.1 milioni hanno completato il ciclo

Il tasso di positività continua a mantenersi al di sotto della media nazionale, pari al 7.3 per cento, mentre il numero dei decessi da covid ieri ha segnato quota 53, per un aggiornamento da poco più di due anni a questa parte, quando venne scoperto il famoso “paziente 0” di Codogno, pari a 38.405 vittime legati al coronavirus. Negli ospedali continua intanto la decrescita dei posti letto occupati dagli infetti, e ad oggi nei nosocomi lombardi troviamo 137 pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 6 unità, e altri 1.272 in area medica, per una decrescita più consistente di ben 68 allettati.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 23 febbraio/ -331 ricoveri, positività 9.9%

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 FEBBRAIO: LE PREVISIONI DI PREGLIASCO

E che la situazione è in migliorato lo ha ribadito anche ieri il professor Fabrizio Pregliasco, direttore dell’ospedale Galeazzi di Milano, nonché stimato membro della task force anti covid della Lombardia. Intervistato dai microfoni del quotidiano La Stampa, ha spiegato: “E’ ancora presto per togliere tutte le misure? Come dico sempre non esiste un manuale di gestione della pandemia e ci possono essere molte valutazioni politiche a riguardo. Spesso non si conta solo la salute, ma l’equilibrio sociale, psicologico ed economico di un popolo. Anche in Italia c’è molta voglia di finirla con le misure e tanti messaggi di questi giorni vengono interpretati come un liberi tutti, mentre ogni giorno è ancora come se cadesse un aereo per i tanti morti che si registrano”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 22 FEBBRAIO/ +53 morti, tasso positivi in ribasso

Sull’eliminazione dello stato di emergenza, Pregliasco si dice d’accordo ma guai ad abbassare la guardia: “Sì, ma occorre spiegare che questo comporta una maggiore responsabilizzazione dei cittadini. Bisogna andare per gradi, salvaguardando la vaccinazione, i richiami e preparandoci all’endemizzazione del virus. L’estate magari sarà tranquilla, ma l’inverno prossimo sarà certamente a rischio”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA