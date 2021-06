Bollettino coronavirus Lombardia, dati 23 giugno/ Un solo decesso “La luce è vicina”

Il bollettino coronavirus della Lombardia di questo mercoledì 23 giugno 2021, confermerà i numeri positivi delle ultime settimane, a cominciare dai dati contenuti nel report di ieri quando è stato comunicato un solo morto per covid. Un numero sensazionale tenendo conto che la regione Lombardia ha subito gravissime perdite in questo anno e mezzo per via del coronavirus, superando quota 33mila decessi.

Roberto Speranza/ "Ci aspettiamo un aumento dei casi di variante Delta"

“Nelle ultime 24 ore si è registrato un solo decesso – ha commentato via Facebook la vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, assessore al welfare – che comunque rappresenta ancora una ferita per tutti noi. Ma stiamo davvero per rivedere finalmente la luce”. Quindi ha aggiunto, invitando a non abbassare la guardia: “Raccomando ancora tanta prudenza, senso civico e rispetto per sé e per gli altri. Grazie ai nostri medici, infermieri e a tutte le persone impegnate nella campagna vaccinale anti Covid-19. Grazie alla collaborazione di tutti, ce la faremo”.

Covid Billionaire, Briatore indagato per epidemia colposa/ “Contestazioni inattese”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 GIUGNO, TASSO DI POSITIVITÀ ALLO 0.4%

Sono stati 126 i contagi scoperti in Lombardia nella giornata di ieri a fronte di 27.289 tamponi processati, due dati che hanno dato un indice di positività pari allo 0.4%, perfettamente in linea con la media nazionale. Nel contempo, sono diminuiti i pazienti ricoverati nei nosocomi regionali a causa del covid, con 73 gravi in terapia intensiva (dato in decrescita di quattro unità), e altri 389 nei reparti di degenza normale (meno due), per un totale quindi di altri sei posti letto liberati.

Infine, a livello provinciale, si segnalano 35 nuovi contagi in quel di Milano e provincia, di cui 20 nella sola metropoli. 22 quelli comunicati a Varese, 16 a Brescia, 11 a Monza-Brianza, 8 a Como, 7 a Pavia, 6 a Lecco, 5 a Cremona, 4 a Mantova, uno a Lodi e uno a Sondrio. Ricordiamo che a partire da questo venerdì, 25 giugno 2021, sarà possibile cambiare la data di prenotazione della seconda dose attraverso il portale classico delle vaccinazioni in Lombardia.

Svezia, no vaccini covid ad under-16/ “Rapporto rischio-beneficio non significativo”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 22 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA