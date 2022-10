BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA/ Dati 23 ottobre: scende tasso positivi al 17,5%

IL BOLLETTINO CORONAVIRUS DELLA LOMBARDIA: I DATI DI IERI

Come ogni domenica, l’attesa del bollettino coronavirus in Regione Lombardia è subordinata all’uscita del bollettino nazionale del Ministero della Salute: dopo le ore 17 saranno dunque disponibili i nuovi dati aggiornati rispetto all’ultimo report diffuso ieri con le condizioni e le evoluzioni della pandemia nella regione più colpita dall’inizio dell’emergenza Covid. Durante le ultime 24 ore tra venerdì e sabato, l’aumento di 6.161 nuovi casi di contagio in Lombardia è stato registrato tramite i 35.098 tamponi effettuati: il tasso di positività in Lombardia viene dato però in discesa con il 17,5% rispetto al 18,7% visto ieri.

Al momento sono attualmente positivi al tampone Covid 83.986 cittadini lombardi: di questi però, 82.769 sono ancora in isolamento domiciliare senza gravi sintomi Covid manifestati, mentre 1.200 sono ricoverati in reparti ordinari degli ospedali sparsi in Lombardia (aumento di 24 unità rispetto alla giornata di venerdì). Infine, sono solo 17 le terapie intensive occupate da pazienti Covid in tutta la regione del Nord Italia: si registrano poi 30 persone morte positive al coronavirus, che portano il totale da inizio pandemia a 42.928 decessi ufficiali.

CORONAVIRUS LOMBARDIA, DAL BOLLETTINO I DATI PER PROVINCIA

Osservando ancora l’ultimo bollettino disponibile per il coronavirus in Lombardia emerge come il dato dei contagi è in diminuzione a livello generalizzato in tutte le province della regione, seguendo quella lieve ma importante frenata dei casi Covid ravvisata anche dall’ultimo monitoraggio Iss-Ministero della Salute. I nuovi casi registrati prima del 23 ottobre 2022 vedono ancora Milano in testa con 1.800 nuovi contagi: seguono i 753 a Brescia, 609 a Varese, 494 a Monza e Brianza, 547 a Bergamo, 452 a Como, 351 a Pavia, 305 a Mantova, 238 a Cremona, 220 a Lecco, 147 a Lodi e 129 a Sondrio.

Ma ad impattare sulla “minor” emergenza coronavirus rispetto ad esempio allo scorso autunno, per il momento, è il ridotto aumento dei ricoveri a segnalare l’indicazione migliore per il prosieguo della lotta alla pandemia, tanto in Lombardia quanto nel resto del Paese. Allo studio del nuovo Governo ci saranno ora possibili cambiamenti anche nei rapporti con le Regioni per lo scambio di dati Covid, così come un possibile ridimensionamento della comunicazione del bollettino che potrebbe tornare ad essere settimanale e non più giornaliero.











