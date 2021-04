Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 aprile/ Ancora 48 ore poi sarà zona gialla

Analizzeremo a breve il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello con data di oggi, sabato 24 aprile 2021. L’appuntamento é ormai fisso da 14 mesi a questa parte, nel tardo pomeriggio, attorno alle ore 17:30, per tutti gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di Covid in Lombardia, leggasi i nuovi dati, i morti e la situazione negli ospedali regionali. Lombardia che si appresta a tornare in zona gialla dopo mesi (come confermato anche dalla cabina di regia di ieri), e il grande giorno é fissato per lunedì prossimo, 26 aprile, grazie ad una serie di indicatori in calo, così come si evince anche dal report di ieri (qui il bollettino completo).

I nuovi contagi emersi sono infatti stati 2.304 su 46.840 tamponi analizzati per un tasso di positività pari al 4.9%, in linea con i dati di ieri. I morti sono stati 57 (32.569 dal febbraio 2020) mentre negli ospedali si registrano 9 posti in meno in terapia intensiva, e altri 167 negli reparti ordinari. Infine, consueto sguardo sulle province con più casi, e come sempre é Milano quella che ha registrato più contagi, leggasi 645 fra città e provincia, seguita da Brescia con 295 nuovi casi e quindi Varese a quota 267.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 APRILE, FONTANA SULLA CAMPAGNA VACCINALE

Intanto è tornato allo scoperto il governatore della Lombardia, Fontana, che in merito alla campagna di vaccinazione ha spiegato: “Sono fiducioso del lavoro del generale Figliuolo e di quello che stiamo facendo, la campagna sta procedendo bene ed è positivo l’arrivo dei vaccini di Jhonson&Jhonson. Ieri abbiamo toccato quota 70 mila vaccinazioni e presto saremo in grado di arrivare a 100.000, tutto dipenderà dalla disponibilità di vaccini”. Sulle riaperture previste in tutta Italia a partire da lunedì: “Avevamo chiesto di di rinviare il coprifuoco di un’ora così come di anticipare le riaperture dei bar e dei ristoranti ma non siamo stati presi in considerazione – ha detto Fontana – ci siamo trovati con le altre regioni e abbiamo chiesto al Governo di rivalutare non appena possibile il contenuto delle decisioni”. Infine elogi ai volontari e al personale sanitario “che nonostante arrivi da un anno terribile sta dando il meglio di se”.

