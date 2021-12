Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 dicembre/ Boom di casi ma -2 in T.I.

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, venerdì 24 dicembre 2021, è atteso come sempre in serata. La Lombardia sta vivendo forse la prima vera fase “complicata” di questa quarta ondata, tenendo conto che negli ultimi giorni, così come nel resto d’Italia, i contagi sono cresciuti in maniera esponenziale. A riguardo il bollettino di ieri segnava quota 12.955 nuovi contagiati su 205.847 tamponi analizzati fra antigenici e molecolari.

Il tasso di positività è stato pari al 6.2 per cento, dato in forte rialzo nell’ultima settimana, mentre il numero di morti da covid ha segnato ieri un +45, per un totale da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 34.859. Situazione che sta progressivamente peggiorando anche negli ospedali lombardi, visto che ad oggi vi sono ricoverati in terapia intensiva 162 lombardi, -2 rispetto alla precedente comunicazione, e altri 1.408 in area medica, in aumento di 56 allettati. Infine i casi di Milano e provincia, ieri 5.584.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 DICEMBRE: ZONA GIALLA DAL 27?

Numeri che continuano a peggiorare quindi quelli della regione Lombardia, passata nel giro di un paio di mesi da una sorta di “isola felice” che sembrava essere protetta da una campagna di vaccinazione di massa, a nuovo focolaio d’Italia. E proprio per questo è probabile che a partire dalla prossima settimana, 27 dicembre 2021, la regione torni in zona gialla, che rispetto alla bianca cambia decisamente poco, tranne l’obbligo di mascherine all’aperto (ordinanza già attiva in numerose città d’Italia, Lombardia compresa).

Per scivolare nella zona dal colore giallo bisogna superare l’incidenza di 150 casi ogni 100mila abitanti, nonché avere i posti letto occupati in terapia intensiva oltre il 20 per cento, e superare invece la soglia del 30 per cento di ricoveri in area medica. Al momento la Lombardia sembra sforare soprattutto gli allettati in rianimazione, mentre per gli altri parametri i dati appaiono migliori: non ci resta che capire come evolverà la situazione.



