Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 24 dicembre: netto ribasso di ricoverati

Appuntamento poco dopo le ore 17.00 con il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, giovedì 24 dicembre 2020. Come vi abbiamo raccontato, ieri la Regione guidata da Attilio Fontana ha rilevato 2.153 nuovi casi positivi su quasi 33 mila tamponi processati. In calo la percentuale dei positivi sui test effettuati, così come i ricoverati in terapia intensiva e negli altri reparti Covid. Il conto dei decessi è salito a 24.610 vittime (+98 morti rispetto a martedì), mentre sono stati registrati quasi 3 mila nuovi guariti.

Questo il bilancio dei nuovi casi positivi per provincia riportato dal bollettino coronavirus Lombardia: +642 casi positivi nella provincia di Milano, +85 nella provincia di Bergamo, +282 nella provincia di Brescia, +140 nella provincia di Como, +53 nella provincia di Cremona, +43 nella provincia di Lecco, +67 nella provincia di Lodi, +177 nella provincia di Mantova, +114 nella provincia di Monza e Brianza, +154 nella provincia di Pavia, +77 nella provincia di Sondrio e +245 nella provincia di Varese.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

Intervenuto ai microfoni de La Provincia di Cremona e Crema, il governatore Attilio Fontana ha analizzato così la gestione dell’emergenza sanitaria da parte della Lombardia: «Io credo che per trarre della conclusione bisogna arriva alla conclusione dell’epidemia. Pensiamo alla mascherina, che all’inizio era considerata un errore e poi è diventata un elemento essenziale di difesa. Sul fatto che siano stati commessi degli errori non ci sono dei dubbi, ma eravamo i primi ad affrontare un’epidemia di questo genere».

Il V-Day è in programma il prossimo 27 dicembre 2020 e Attilio Fontana ha rimarcato di essere pronto a vaccinarsi, ovviamente quando arriverà il suo turno: «Il Governo ha indicato le categorie che devono essere gradualmente vaccinate: la prima è quella del personale medico-sanitario. Quando sarà il mio turno, sicuramente mi farò vaccinare». Infine, il desiderio per Natale: «Che con la vaccinazione inizi a vedersi la luce nel tunnel della battaglia a questo maledetto virus».

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: DATI 23 DICEMBRE





