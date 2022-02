Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 febbraio/ -78 ricoveri, positività 7.5%

Facciamo il punto sulla pandemia di covid in Regione Lombardia con il bollettino coronavirus di oggi, giovedì 24 febbraio. Quando stiamo ormai avvicinandoci sempre più alla fine del mese, i contagi in Lombardia continuano a calare, con i numeri di inizio gennaio, circa 50mila casi al giorno, che sono solo un brutto ricordo. La quarta ondata sta andando in archivio e anche il bollettino di ieri lo ha confermato, visto che i contagi sono stati in totale 5.534 a fronte di 72.816 test anti covid elaborati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Il tasso di positività è stato ieri pari al 7.5 per cento, mentre negli ospedali lombardi la situazione è la seguente: 130 pazienti ricoverati in terapia intensiva, i casi più gravi, e altri 1.201 in area medica. Rispetto al precedente bollettino c’è quindi stato un doppio calo di pazienti, leggasi -7 in prognosi riservata, e altri 71 in degenza ordinaria. Le vittime da covid ieri sono state 18 in Lombardia, mentre, il numero di persone positive nella zona di Milano e provincia è stato pari a 1.813.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 FEBBRAIO 2022: STA ARRIVANDO IL NOVAVAX

E in Lombardia sta per arrivare, così come nel resto d’Italia, il vaccino Novavax, il siero anti covid realizzato con un metodo più tradizionale rispetto alla tecnologia mRna di Pfizer e Moderna. Ad annunciarlo nelle scorse ore è stato il generale Figliuolo, che ha spiegato come a breve le regioni avranno quindi un altro vaccino per contrastare la pandemia. In Lombardia sono circa 850mila le persone non ancora vaccinate, e tenendo conto solo degli over 12 la platea scende a 450mila.

Secondo alcuni addetti ai lavori Novavax potrebbe aiutare a convincere gli scettici, ma in ogni caso il vaccinante non potrà decidere quale siero farsi iniettare, così come aveva specificato tempo dietro il consulente per la campagna vaccinale lombarda, Guido Bertolaso: “Si potrà essere vaccinati con Pfizer, Moderna oppure con il nuovo vaccino che verrà messo a disposizione – aveva detto l’ex numero uno della Protezione Civile – che non ci si vaccina oggi in attesa di poter utilizzare il vaccino che arriverà domani perché questo in Lombardia non sarà possibile. Siamo tutti uguali, i vaccini sono tutti uguali”.

