Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 luglio/ Preoccupa Varese, +169 contagi

Ecco il bollettino coronavirus della Lombardia con i dati di oggi, sabato 24 luglio 2021. Dopo aver avuto la conferma nella giornata di ieri che la regione governata da Attilio Fontana sarà ancora in fascia Bianca per tutta la prossima settimana, questa sera scopriremo gli ultimi aggiornamenti sulla pandemia di covid, a cominciare dai contagi e dai ricoverati. Appuntamento fissato come sempre attorno alle ore 17:30, nel frattempo, rivediamo brevemente i dati di ieri, quando i contagi emersi sono stati 691 a fronte di 36.163 tamponi processati.

Un rapporto che ha dato come risultante un tasso di positività pari all’1.9%, in crescita ma al di sotto della media nazionale degli ultimi giorni. Grande attenzione resta sulla situazione ospedaliera, dove al momento vi sono 27 pazienti gravi ricoverati nelle terapia intensive (-1 rispetto a ieri), e altri 142 in degenza normale (in crescita invece di 7 unità), per un totale di 169 persone allettate in regione. Infine i dettagli dei casi provinciali, con Milano che come sempre e come è ovvio, ha registrato più contagi di tutti, leggasi 203 fra città e provincia, con altri 169 contagi a Varese, dato preoccupante, e quindi 53 in quel di Monza.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 LUGLIO: MORATTI SUI VACCINI

Il bollettino si fa più critico rispetto ad un paio di settimane fa, e anche per questo la regione Lombardia sta premendo il piede sull’acceleratore sulla campagna di vaccinazione, di modo da raggiungere l’immunità di gregge il prima possibile.

A riguardo nella giornata di ieri la vicepresidente Letizia Moratti, assessore al welfare, ha annunciato 100mila nuovi slot per chi volesse fare la prima dose di vaccino: “Chi non si è ancora vaccinato – le parole dell’ex ministra pubblicare sull’edizione online de il Giorno – da oggi (ieri ndr) sino all’1 agosto potrà usufruire di uno dei 100 mila nuovi slot per prime dosi che siamo riusciti a mettere a disposizione dei cittadini lombardi di tutte le eta’. Un ulteriore sforzo per agevolare la vaccinazione, unico mezzo per contrastare e vincere il virus e proteggere sia la propria salute, sia quella della comunità”. Le prenotazioni possono avvenire attraverso i consueti canali, quindi il sito ufficiale, il numero di telefono verde o il portalettere.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 LUGLIO





