Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 maggio/ Numeri da zona bianca

E’ atteso in serata il bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, lunedì 24 maggio 2021, report che senza dubbio confermerà le ottime notizie degli ultimi giorni: i contagi sono in calo, i morti stanno decrescendo sempre più, e nel contempo, si stanno svuotando gli ospedali. Il bollettino di ieri, domenica 23 maggio, ha segnalato 711 nuovi casi su 32.977 tamponi processati, per un tasso di positività pari al 2.1%, in leggero rialzo rispetto all’1.7 di sabato ma comunque dato più basso della media nazionale.

Quattro in meno i ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 294, mentre negli altri reparti il calo è stato come sempre più significativo, leggasi -86, per un totale di 1.480. Un altro dato molto interessante è quello relativo ai decessi, solamente nove vittime, per un totale da inizio pandemia pari a 33.471 morti causa covid. Infine, a livello di province, si segnala Milano con 242 nuovi contagi, poi tutte le altre zone molto staccate, a cominciare da Brescia a quota 80 e da Bergamo a 64.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 MAGGIO, SI VA VERSO LA ZONA BIANCA

Numeri che avvicinano sempre più la Lombardia alla zona bianca, come specificato anche da Alberto Giovanni Gerli, ingegnere vicino al Comitato Tecnico Scientifico, che parlando ieri con La Provincia di Como ha ammesso: «Rispetto al migliore o al peggiore scenario la Lombardia tra sette o dieci giorni avrà numeri da zona bianca. I positivi a Como come nella fascia di confine sono poco più alti, serviranno tra le due settimane e i venti giorni. Superati i contagi come successo in Inghilterra arriveremo più lentamente a zero decessi nella seconda metà del prossimo mese, da luglio».

Più preoccupato invece il medico di Sondrio Gianfranco Cucchi, che ha specificato sempre al quotidiano comasco: «Se l’aumento di nuovi tamponi risultati positivi e dei contagi attuali può essere, anche se solo in parte, dovuto ad un maggior numero di test, a sconcertare è l’incremento di pazienti che versano in gravi condizioni. Non solo, i ricoverati in Terapia intensiva, un anno fa soprattutto ultra settantenni, ora sono più giovani, per lo più persone tra i 50 e 60 anni. Certo, c’è da dire che ora molti anziani sono vaccinati, a maggio del 2020 non lo erano, ma è comunque significativo che dodici mesi fa le persone più giovani si ammalassero meno. La spiegazione di questo è da cercare nella presenza delle nuove varianti del virus, in particolare la più diffusa, quella inglese, che, evidentemente, creano maggiori problemi a chi è più giovane».



