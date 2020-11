Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 novembre/ Calo dei ricoveri: -60

Quello di questa sera sarà un bollettino coronavirus della Lombardia decisamente importante. Come è noto, infatti, il primo giorno della settimana i contagi tendono a diminuire, di conseguenza la vera fotografia della curva epidemiologica inizierà oggi, martedì 24 novembre. Scopriremo quindi se anche in Lombardia si sta confermando una positiva tendenza alla decrescita, o se per caso il trend si sia invertito, cosa che sarebbe decisamente allarmante viste le misure restrittive in atto. In attesa dei nuovi dati diamo una ripassata ai numeri di ieri, partendo dai nuovi casi segnalati che sono stati 5.289 su un totale di tamponi processati pari a 32.862. Continua ad essere alto il numero dei morti, ieri 140, ma è nuovo boom di guariti, ben 19.637 fra coloro che sono stati dimessi, e chi è uscito dalla quarantena fiduciaria. Fa ben sperare infine il dato relativo alle terapie intensive, calato di 4 unità rispetto a domenica (totale 945 posti letto occupati), così come il calo negli altri reparti, 60 posti che si sono liberati per un totale di 8.331 pazienti negli ospedali lombardi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, PRESTO ZONA ARANCIONE?

In attesa di scoprire i nuovi numeri contenuti nel bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, si continua a discutere sulla possibilità che la stessa regione possa a breve venire promessa a zona arancione. I numeri sono stati positivi in questi ultimi giorni, e i parametri sembrano rientrare nella “promozione”, ma toccherà al Cts e all’Iss decretare o meno l’evoluzione al termine delle due settimane di monitoraggio, che coinciderà con il prossimo 27 novembre. Il governatore Attilio Fontana spinge da giorni affinchè la Lombardia venga “elevata”, e ciò permetterebbe un allentamento delle misure restrittive, a cominciare dalla libera circolazione in tutta il comune (resterebbe comunque il divieto di uscita dalla zona di residenza). I negozi potrebbero riaprire tranne bar e ristoranti, che proseguirebbero con asporto e delivery, e anche i centri commerciali resterebbero chiusi nel weekend. Riaprirebbero invece le seconde e terze medie, mentre le superiori continuerebbero a fare didattica a distanza. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 23 NOVEMBRE





