Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 ottobre/ +350 ricoveri in un giorno

Il bollettino coronavirus Lombardia è come sempre quello più atteso anche perchè, da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, la regione governata da Attilio Fontana è quella che ha registrato il maggior numero di infetti. E anche il bollettino coronavirus Lombardia di ieri, venerdì 23 ottobre, lo ha di fatto dimostrato con un nuovo record di casi giornalieri, ben 5mila positivi in più rispetto alle 24 ore precedenti. A preoccupare sono però i 350 ricoveri totalizzati in un solo giorno fra terapia intensiva e non intensiva. Nel dettaglio, dei 4.916 contagi di ieri, 305 sono risultati essere debolmente positivi, mentre 31 sono stati scoperti dopo test sierologico. Segnalati anche sette morti, per un totale di decessi dallo scorso 21 febbraio pari a 17.159. I tamponi di ieri sono stati invece 36.963, per un computo complesso di 2.647.681 test, e la percentuale di positivi è pari al 13.2%. Bene il numero dei guariti/dimessi di ieri, che sono stati 477, mentre, come dicevamo in apertura, la situazione ospedaliera è decisamente peggiorata, con 28 pazienti in più in terapia intensiva, (totale 184), con l’aggiunta di altri 318 in degenza normale (posti letti occupati al momento 2.013).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: “LOCKDOWN NON È DA ESCLUDERE”

“Il virus ha ripreso a circolare in maniera violenta. A Milano città oltre mille contagiati” ha detto ieri il presidente delle Regione, Attilio Fontana, che poi non ha escluso un lockdown generale, anche se si sta facendo di tutto per evitare che ciò accada: “L’obiettivo è evitare provvedimenti più gravi per la vita sociale e per l’economia della Lombardia, cerchiamo di mettere in pratica i provvedimenti consigliati dai tecnici e siamo in contatto quotidiano con il Governo. Il lockdown si potrebbe evitare (VIDEO), ma se l’impennata dovesse continuare può darsi che possa essere necessario un provvedimento diverso”. Nella giornata di ieri sono stati registrati 2.399 casi a Milano, la città con più infetti della regione, seguita da Monza e Brianza con 752 nuovi casi e Varese a 301, poi via-via tutte le altre province. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri nel dettaglio.

