Bollettino coronavirus Lombardia, dati 24 settembre/ +119 dimessi, zero vittime

E’ atteso nella serata di oggi, indicativamente attorno alle ore 17:00, il nuovo bollettino della regione Lombardia riguardante l’epidemia di coronavirus. Anche per oggi, giovedì 24 settembre, scopriremo quindi quanti sono stati i nuovi casi, i guariti, i nuovi malati ricoverati e via discorrendo. Nella giornata di ieri i nuovi infetti sono rimasti ancora una volta sotto la soglia dei 200, per l’esattezza 196 nelle 24 ore precedenti, di cui 29 considerati debolmente positivi e altri 6 scoperti invece a seguito del test sierologico. Buono l’incremento dei tamponi, 22.805 in un giorno contro i 14.808 di martedì, per un totale da inizio emergenza pari a 1.990.912 test eseguiti. Sono stati 119 i guariti/dimessi dagli ospedali della regione, e nel contempo sono calati i pazienti nelle terapie intensive, seppur di una sola unità (totale 33). Aumentano invece i ricoverati negli altri reparti, 308 in totale, con un surplus di 14 pazienti. Un dato positivo è senza dubbio quello delle vittime, visto che nella giornata di ieri non si sono verificati nuovi decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, IL COMMENTO DELL’AD DI TRENORD, PIUR

Milano è stata la provincia dove si sono registrati più casi, 96, con Brescia a 20 e Pavia a 18. Seguono Varese (13), Monza (11), Bergamo (8), Mantova (6), infine Como (5), Lecco (4) e nessun caso a Cremona, Lodi e Sondrio. La giornata di ieri è stata occasione per presentare il report “Indagine nazionale sulla mobilità casa-università al tempo del Covid-19”, ad opera della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, di cui fa parte anche l’ateneo di Pavia, e in cui viene sottolineato come una persona su tre si sposterà con un proprio mezzo nel caso in cui dovesse arrivare una seconda ondata di coronavirus, “snobbando” quindi i trasporti pubblici. A riguardo, l’ad di Trenord Marco Piuri, ha sottolineato la differenza, secondo lo stesso, fra lo stato italiano e i governi stranieri: “Alle aziende che offrono servizi pubblici – le parole riportate da IlGiorno in data 23 settembre – danneggiate finanziariamente dal Covid-19, il Governo britannico ha subito detto: il rischio commerciale è del Governo, non preoccupatevi di quanto incassate”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 23 SETTEMBRE





