Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 agosto/ Positività all’1.2%, +11 ricoveri

Scopriamo insieme il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, mercoledì 25 agosto 2021, il nuovo report in cui vengono comunicati gli ultimi dati aggiornati sui contagi, la situazione ospedaliera e il numero di decessi. Prima di vedere tutti i nuovi numeri rileggiamo quelli di ieri, quelli riguardanti il primo “vero” bollettino settimanale dopo i soliti indicatori al ribasso del lunedì. I contagi emergi sono stati in totale 518 a fronte di 41.623 test anti covid analizzati nei vari laboratori lombardi.

Bene il tasso di positività, in calo rispetto all’1.9% di lunedì e assestatosi sull’1.2% mentre, a per quanto riguarda il dato dei morti, il numero segna 7 decessi per covid, per un totale da inizio pandemia pari a 33.887. Negli ospedali, invece, si segnalano 45 ricoverati gravi, quelli in terapia intensiva (+2 rispetto a 24 ore fa), con altri 329 in degenza normale (dato cresciuto di 9 unità). Infine il solito excursus sulla situazione provinciale, con Milano che ha comunicato 142 nuovi contagi, seguita da Brescia a quota 69 e da Monza con 57 nuovi casi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 AGOSTO: LE PAROLE DI FONTANA

E a proposito di Lombardia, anche se non prettamente riguardante il covid, ieri il governatore Attilio Fontana ha distolto lo sguardo per qualche istante dalla gestione della pandemia, facendo il suo personale in bocca al lupo agli atleti che oggi saranno presenti alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, giochi la cui cerimonia d’apertura è scattata nella giornata di ieri. “Al via i Giochi Paralimpici di Tokyo – le parole del presidente della Lombardia attraverso la propria pagina Facebook – l’Italia è rappresentata da 113 atleti: 61 donne e 52 uomini. In bocca al lupo a tutti gli Azzurri, tanti di loro sono Lombardi”.

Fontana aveva seguito con trasporto le olimpiadi, sottolineando le imprese dei vari atleti, a cominciare dai conterranei: “Sono sicuro che con la loro forza e la loro tenacia – ha aggiunto volgendo il proprio pensiero ai giochi paralimpici – ci renderanno orgogliosi e, al di là delle medaglie, saranno d’esempio per tutti noi”.



