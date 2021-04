Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 25 aprile: crollo ricoveri e terapie intensive

La Lombardia da domani entra in zona gialla dopo due settimane consecutive di miglioramenti epidemiologici che già avrebbero dovuto portare alla zona con “minor rischio” se non fosse stato per le stringenti regole del precedente Decreto Covid appena sostituito dal “Dl Riaperture” del Governo Draghi. In attesa del bollettino coronavirus in arrivo come sempre nel pomeriggio, si registrano importanti cali a livello regionale su contagi, ricoveri e tasso di positività.

Alti purtroppo ancora i numeri sulle vittime – 49 decessi tra venerdì e sabato, 32618 da inizio pandemia – mentre i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore segnano quota 2.313 (a fronte di 50.446 tamponi-test rapidi processati). Il tasso di positività si ferma al 4,9% con i numeri sui ricoveri che migliorano ulteriormente: 611 i posti occupati in terapia intensiva (-33) mentre sono 4.050 i ricoverati in corsia Covid, calo di 125 rispetto a sabato.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: IL “CASO” TAMPONI PER STUDENTI

Per quanto riguarda il contagio a livello provinciale, il bollettino coronavirus di ieri mostrava ancora Milano davanti a tutte con 757 nuovi casi in 24 ore: segue 239 Varese, 220 Monza, 219 Brescia, 202 Bergamo, 152 Como, Mantova 116, Pavia 114, Cremona 84, Lecco 72, Sondrio 47 e a Lodi 43 nuovi contagi. Regione Lombardia in vista delle riaperture da domani 26 aprile ha poi voluto far chiarezza sulle regole e sul “caso” esploso in questi ultimi giorni in merito ai test rapidi antigenici per studenti dai 14 ai 19 anni: diversi messaggi apparsi sui social davanti informazioni non del tutto corrette hanno costretto il Pirellone a chiarire in una nota l’esattezza dell’iniziativa. «In attuazione della delibera dello scorso mese di febbraio, il servizio di prenotazione del tampone antigenico COVID-19 è disponibile per i ragazzi che frequentano le scuole che hanno aderito all’offerta, purché asintomatici», scrive Regione Lombardia dando il link per la prenotazione e le modalità per l’iscrizione (“Prenota un tampone Covid per la Scuola”). Va ricordato inoltre che in caso di positività al test antigenico rapido «è necessario sottoporsi al test molecolare e se confermata la positività il soggetto viene identificato come nuovo caso Covid-19 positivo e applicate le indicazioni di isolamento e ai suoi contatti stretti le indicazioni di quarantena».

