Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 febbraio/ Positività 6.8%, -24 ricoveri

E’ venerdì 25 febbraio 2022, e anche oggi andremo a scoprire il bollettino coronavirus della regione Lombardia. Quella odierna sarà una giornata decisamente piacevole per i lombardi, visto che di fatto verrà ufficializzato il ritorno in zona bianca dopo circa due mesi in gialla. Un fatto che certifica ulteriormente quanto la situazione, dopo una pesante quarta ondata, stia volgendo lentamente alla normalità, con la prospettiva di vivere una primavera e un’estate tutto sommato tranquille. Situazione positiva confermata anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 5.239 a fronte di 76.469 tamponi analizzati, sia antigenici rapidi quanto molecolari.

Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 febbraio/ -449 ricoveri, positività 9.5%

Il tasso di positività si mantiene al di sotto della media nazionale, esattamente del 6.8 per cento, mentre purtroppo resta ancora alto il numero dei morti da covid, ieri altri 45 deceduti per un totale da inizio pandemia pari a 38.468 vittime da coronavirus. Bene invece la situazione ospedaliera, con un doppio calo di pazienti: 20 in meno in terapia intensiva e altri 4 in area medica. Infine, per quanto riguarda Milano e provincia, i casi emersi sono stati ieri 1.637.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 FEBBRAIO/ Ricoveri (-25) e tasso positivi in calo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 FEBBRAIO: IN ARRIVO IL NOVAVAX

E quella di oggi sarà una giornata particolarmente significativa per la Lombardia in quanto scatteranno le somministrazioni del nuovo vaccino anti covid, Novavax. Dopo l’annuncio degli scorsi giorni del generale Figliuolo, circa l’arrivo dell’inedito siero, da oggi al via le somministrazioni nelle regioni. Si tratta di un vaccino che, come vi abbiamo scritto più volte, è stato realizzato con una tecnica più tradizionale rispetto a Pfizer e Moderna, prodotti invece con la tecnologia mRna. Di conseguenza si spera che possa convincere anche gli scettici, come spiegato ieri dalla vicepresidente Moratti.

CORONAVIRUS ITALIA BOLLETTINO SALUTE 24 FEBBRAIO/ 249 morti 46169 casi, -402 ricoveri

“Le somministrazioni del vaccino Novavax in Lombardia – ha detto – potranno iniziare a partire da venerdì 25 febbraio prossimo, compatibilmente con l’effettiva consegna delle dosi”. La dg Welfare ha aggiunto “che il vaccino Novavax sarà utilizzato per tutte le prime dosi over 18 anni fino ad esaurimento delle scorte, riservando il 50% di quanto ricevuto per le seconde dosi che saranno somministrate a distanza di tre settimane dalla prima”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA