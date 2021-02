Bollettino Coronavirus Lombardia dati 25 febbraio/ Vaccini, ok a sanità privata?

Il nuovo bollettino Coronavirus Lombardia, report aggiornato a oggi, giovedì 25 febbraio 2021, giungerà con puntualità, come di consueto, nel tardo pomeriggio odierno, indubbiamente non prima delle 17. Si rinnoverà così il classico appuntamento attraverso il quale scopriremo il nuovo numero dei contagi, delle vittime, la situazione nei nosocomi della Penisola e tutti gli altri dati statistici riguardanti l’andamento della pandemia. Per quanto concerne la giornata di ieri, la Lombardia ha fatto registrare 3.310 casi di positività al virus (quasi mille in più rispetto a mercoledì, quando erano stati 2.480), di cui 127 debolmente positivi. I tamponi processati sono stati oltre 50mila fra molecolari e antigenici, mentre le vittime sono state 38, in lieve diminuzione rispetto alle 43 di quarantott’ore prima (totale da inizio pandemia: 28.184).

Ottimo passo in avanti per quanto riguarda i guariti, +2.762 rispetto a mercoledì, mentre la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati passa dal 7% al 6,5%. In merito ai ricoverati, si rilevano -2 pazienti in terapia intensiva (406) e +29 malati negli altri reparti Covid (3.946). La provincia lombarda più colpita è quella di Brescia, con 901 nuovi infettati, seguita da quelle di Milano (773) e Monza e Brianza (274).

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 25 FEBBRAIO, LA REGIONE APRE AI VACCINI PRIVATI?

In attesa di conoscere dunque i nuovi dati che andranno a comporre il bollettino Coronavirus Lombardia di giovedì 25 febbraio, nelle ultime ore è emersa la notizia, riportata dalla testata giornalistica “Open”, secondo cui i vertici della Regione si apprestano a coinvolgere la sanità privata nella campagna di vaccinazione contro il Covid per i pazienti d’età superiore agli ottant’anni. Tuttavia, i principali ostacoli che dovranno essere rimossi lungo questo percorso riguardano gli aspetti organizzativo ed economico. Secondo il quotidiano, “fare il vaccino contro il Coronavirus dai privati non avrà costi diretti per i cittadini (è gratuito su tutto il territorio nazionale). Ma, esattamente come accade per il vaccino anti-influenzale, si tratta di una prestazione che prima o poi il Pirellone, e dunque le finanze pubbliche, dovranno rimborsare”. Ragionando in termini economici, la tariffa per il vaccino anti-Covid non c’è ancora, ma le stime raccolte da Open sulla cifra che i privati si attendono di ricevere per ogni singola dose del siero Pfier si attesta attorno ai 12-15 euro. Parliamo, di conseguenza, di 24-30 euro totali, dal momento che va incluso nel conteggio anche il richiamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 FEBBRAIO





© RIPRODUZIONE RISERVATA