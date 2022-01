Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 gennaio/ -2 in T.I., positività 12.4%

E’ giunto il momento di andare a vedere come è evoluta anche oggi, martedì 25 gennaio 2022, la curva pandemica in Lombardia con il relativo bollettino del coronavirus. Il report aggiornato con tutti i dati ufficiali sarà comunicato dalla Regione e certificato dall’Iss e dal ministero della salute poco dopo le ore 17:00 di questo pomeriggio, nel frattempo andiamo a rivedere il bollettino di ieri. Come ogni lunedì i numeri sono stati leggermente in ribasso visto i minori tamponi processati nel weekend, in ogni caso i nuovi contagiati sono stati in totale 8.884 su 70.842 test anti covid.

Il tasso di positività, l’incidenza dei contagi sul totale dei tamponi, è stato pari al 12.4 per cento, mentre il numero di vittime da covid ieri ha fatto registrare altri 87 decessi, per un totale aggiornato da inizio pandemia pari a 36.614. Negli ospedali lombardi troviamo al momento 265 pazienti (-2) in terapia intensiva e altri 3.416 in area medica (+20), infine, in merito a Milano e provincia, i contagi emersi ieri sono stati 3.087.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 GENNAIO: NOVITA’ NEI TAMPONI

E a partire da ieri, lunedì 24 gennaio 2022, si è verificata una svolta importante in regione Lombardia per quanto riguarda i tamponi anti covid. Sono stati infatti istituiti dei “percorsi preferenziali” riservati agli studenti e alle scuole, di modo da evitare che i genitori degli alunni stiano in coda per ore per accertare lo stato di salute dei loro figli. La novità riguarda però esclusivamente il territorio sotto controllo di Ats Milano, i punti tampone dove ci sono i drive through dei comuni di Rho, Trenno e Codogno.

Inoltre, la Regione Lombardia e Ats Milano ha stabilito che sempre da oggi si potrà accedere liberamente ai punti tampone solamente dalle ore 15:00 in avanti, mentre per gli orari precedenti bisognerà essere muniti di prenotazione del proprio medico di base o pediatra. Così facendo si punta ad alleggerire un po’ il sistema e a diluire su tutta la giornata la richiesta di effettuare dei test anti covid.



