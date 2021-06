Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 giugno/ Solo in 65 in terapia intensiva

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus della regione Lombardia aggiornato ad oggi, venerdì 25 giugno 2021. Il report è atteso come ogni giorno da quasi un anno e mezzo a questa parte, dopo le ore 17:00, appuntamento giornaliero in cui verranno comunicati i nuovi casi di covid in regione, nonché le vittime e la situazione ospedaliera. Ancora una volta, come sta accadendo da due mesi a questa parte, il bollettino di ieri è stato positivo, complice la bella stagione e soprattutto la massiccia campagna di vaccinazione portata avanti dalla Lombardia.

Pregliasco “2 dosi vaccino coprono Variante Delta”/ “Ok discoteche ma con controlli”

I contagi emersi ieri sono così stati 155 su 32.837 tamponi analizzati, per un indice di positività che è stato pari allo 0.4%. A livello ospedaliero si segnalano invece 65 pazienti ricoverati in terapia intensiva, un dato che è sceso di 7 unità, mentre, in degenza normale, il dato racconta di 321 pazienti ricoverati, computo aggiornato in calo di 29 pazienti rispetto a quanto comunicato 48 ore fa. Consueto sguardo infine sulle province, con Milano che ha segnalato 54 nuovi contagi fra metropoli e area circostante.

Massimo Ciccozzi/ “Variante Delta molto contagiosa, fermarla? Subito più test”

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 24 GIUGNO: IL PUNTO SULLA VARIANTE DELTA

Intanto in Lombardia, così come nel resto d’Italia, si sta monitorando con estrema attenzione la questione Variante Delta. La vicepresidente della regione, Letizia Moratti, assessore al Welfare, ha spiegato a riguardo: “Abbiamo a giugno come variante prevalente la variante Alfa, quella inglese, al 64% e l’indiana divisa in due: la variante Delta al 3,2% e la K allo 0,8%,. Poi la brasiliana all’1 e la sudafricana al 2%. Questo quadro che presenta numeri più alti rispetto a settimana scorsa perché li abbiamo sequenziati tutti e questo innalza i numeri rispetto alle varianti. I vaccini sono l’arma più efficace”.

Bollettino vaccini covid oggi 25 giugno/ 600mila dosi in 24 ore, 48 mln somministrate

Sulla Variante Delta è intervenuto anche il virologo e professore Francesco Broccolo, dell’Università di Milano Bicocca (qui l’intervento a Storie Italiane): “La variante Delta è una versione potenziata della Beta e non possiamo escludere che arrivino nuove varianti e che alcune di queste non possano ‘bucare’ il vaccino dal punto di vista virologico, ossia per quanto riguarda infezione e trasmissione, anche se non ancora dal punto di vista clinico, ossia per quanto riguarda la malattia grave e la morte”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 23 GIUGNO





© RIPRODUZIONE RISERVATA