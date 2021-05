Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 maggio/ In picchiata contagi e positività

Sono numeri decisamente positivi quelli della regione Lombardia ed è probabile che gli stessi verranno confermati anche dal bollettino coronavirus di oggi, martedì 25 maggio. Ieri il tasso di positività è sceso ulteriormente, passando dal 2.1% di domenica all’1.8 delle scorse 24 ore, merito dei soli 249 nuovi casi emersi a fronte dei 13.519 tamponi processati. Contagi quindi sempre contenuti e fino ad oggi non si è vista alcuna “esplosione” derivante dalla famosa festa scudetto Inter in Piazza Duomo a Milano.

Di pari passo continua il calo dei ricoverati, con 284 pazienti ricoverati in terapia intensiva (-10), e altri 1.473 in degenza normale (-7), mentre le vittime nelle scorse 24 ore sono state solo 7, per un totale di 33.478 decessi dallo scorso 20 febbraio 2020. Visti i pochi contagi, le province hanno registrato numeri molto bassi, con Milano che ne ha comunicati 97, seguiti dai 35 di Monza e dai 24 di Bergamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 MAGGIO, LE PAROLE DI FONTANA

Numeri molto positivi per la Lombardia, che sembra quindi realmente vicina a rialzare la testa, merito delle restrizioni, del clima mite, ma soprattutto dei vaccini. A riguardo ha parlato ieri il governatore Attilio Fontana, che ha fatto chiarezza sulla seconda dose ai vacanzieri: “dovranno tornare a casa, questa è la mia idea”, le parole a Mattino 5. La regione ha comunque messo “pochissimi richiami nelle settimane di mezzo di agosto messi a chi ha detto che restava a casa. Li abbiamo fissati o prima o dopo”, sottolineando che si cercherà di venire incontro alle esigenze dei cittadini, e che chi sarà assente il giorno del richiamo potrà quindi chiedere “di farsi anticipare o posticipare di qualche giorno la vaccinazione, ma si cercherà di dare questa opportunità se si rientra nei parametri stabiliti e non ci si discosta troppo dalla data prevista”. Sulle mascherine, infine: “Spero che si possano togliere definitivamente, penso che questo potrebbe avvenire già verso metà luglio”.

