Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 novembre/ Positività 1.9%, -2 ricoveri

E’ giovedì 25 novembre 2021 e anche oggi, poco dopo le ore 17:00, scopriremo il bollettino coronavirus della Lombardia, il report che fotograferà la situazione covid nella regione di Fontana. Da qualche giorno a questa parte i dati della zona hanno iniziato a peggiorare, con un aumento dei ricoveri, e casi sempre quota 1.000, ma al momento la situazione non è allarmante, in quanto gli ospedali reggono e il tasso di positività rimane a livello molte contenuti. In ogni caso l’attenzione resta massima, in attesa poi delle nuove misure che il governo introdurrà a breve con il nuovo Decreto Covid.

Nel frattempo rivediamo brevemente il bollettino di ieri della Lombardia, quando i contagi sono stati in totale 2.207 su 113.920 tamponi processati. Il tasso di positività è stato pari allo 1.9%, in crescita rispetto alla precedente comunicazione, mentre il numero di decessi verificatisi ieri è stato di 13, per un totale da brividi da inizio pandemia, 20 febbraio 2020, pari a 34.311. Negli ospedali la situazione resta tutto sommato sotto i livelli d’allarme, con 72 persone ricoverate in terapia intensiva, in crescita di 5 unità, e altre 727 in area medica, numero quest’ultimo che è decresciuto di 7 pazienti. Infine, per quanto riguarda Milano e provincia, ieri sono stati comunicati 737 nuovi contagiati.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 NOVEMBRE: CORTEI NO PASS, INDAGATO GIOVANE DI MILANO

Nonostante i contagi continuino a crescere, così come i ricoverati, non si placa l’onda contraria al green pass, e nella giornata di ieri un giovane di Milano è stato perquisito dalla Polizia. Come riferisce Skytg24.it, si tratterebbe di uno dei promotori dei cortei No Pass che si svolgono con regolarità da mesi, ogni sabato, nel capoluogo lombardo. Secondo quanto sostengono gli inquirenti, si tratterebbe quindi di una figura centrale nella manifestazioni, e in generale, della campagna di protesta contro il governo per l’introduzione del passaporto vaccinale.

Il giovane era l’amministratore di una chat sull’app messaggistica Telegram chiamata “No Green-pass! Adesso Basta! Movimento italiano”, ma anche del gruppo del social network Facebook “No Green Pass Adesso Basta!! Parte 2”, a cui vi erano iscritti migliaia di utenti, circa 32mila. Proprio due giorni fa, poco prima della perquisizione, il ragazzo ha diffuso alcuni post in cui ha iniziato a promuovere una manifestazione internazionale che si terrà a Ginevra, in Svizzera, il prossimo 31 dicembre, e che verterà contro l’obbligo del passaporto sanitario. Il giovane è sotto indagine.



