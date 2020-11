Bollettino coronavirus Lombardia, dati 25 novembre/ Primi importanti segnali di luce

Si avvicina inesorabile il 27 novembre, giorno in cui scadranno le due settimane di monitoraggio e in cui la Lombardia potrebbe uscire dalla zona rossa. Importante sarà il nuovo bollettino coronavirus di questa sera, che si spera, confermerà la tendenza positiva degli ultimi giorni, a cominciare dalla situazione ospedaliera, con i posti letto che si stanno lentamente liberando, pur rimanendo altissima la pressione sui nosocomi regionali. Ieri, per il secondo giorno di fila, si è registrato un calo di unità nelle terapie intensive, per un totale di 932 occupazioni (-13). Sono invece cresciuti i posti letto in degenza normale, ma l’aumento è stato lieve, +29 in 24 ore (totale 8.360). Nel contempo è stato registrato anche un forte aumento di guariti/dimessi, +5.858, per un totale da inizio emergenza pari a 212.175. “Si sta iniziando a percepire un’inversione di tendenza – le parole del professore del Sacco, Massimo Galli, riportate da IlGiorno in data 24 novembre – per la sensazione che ho, che non è di pelle ma di dati, i nostri ospedali – ha aggiunto – sono meno soffocati di qualche giorno fa”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, FONTANA: “MILANO, VARESE E MONZA MIGLIORANO”

Milano è stata ancora una volta la città più colpita dal covid, con 1.442 nuovi casi segnalati di cui 633 nella sola città. Varese segue comunque a ruota con più di 1000 casi in 24 ore, per l’esattezza 1.011, mentre distanziata troviamo Monza e Brianza con 496 nuovi contagi, subito davanti a Como a quota 428. A seguire poi tutte le altre provincie della Lombardia, per finire con Cremona, Lodi e Sondrio, le uniche al di sotto dei 100 nuovi casi segnalati. “I dati di Varese, Milano e Monza – il commento del governatore lombardo, Attilio Fontana – che in questa nuova ondata sono stati i territori che hanno avuto un attacco più violento da parte del virus, sono in miglioramento costante”. Il presidente della regione Lombardia ha continuato dicendo che “l’Rt di queste province è addirittura migliore rispetto ad altre che non hanno avuto questo attacco”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 24 NOVEMBRE





