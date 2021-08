Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 agosto/ Positività 1.5%, calo nelle T.I.

Attesa per il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia con tutti i dati di oggi, giovedì 26 agosto 2021. La regione sta reggendo bene questa quarta ondata, così come confermato anche dal bollettino di ieri, quando i nuovi contagi emersi sono stati 605 su 39.028 test antigenici e molecolari analizzati. Il tasso di positività continua ad essere ben al di sotto di quello della media nazionale, leggasi 1.5 per cento, mentre a livello di decessi si segnalano purtroppo altri morti per covid nelle scorse 24 ore, in totale 5.

Gli ospedali lombardi stanno reggendo l’ondata, e anche l’ultimo report ha evidenziato un numero contenuto di nuovi posti letto occupati, leggasi 2 in meno in terapia intensiva, per un totale di 43 pazienti, mentre 11 in più in area medica, dove al momento troviamo 340 ricoverati. Infine, a livello provinciale, il bollettino ha comunicato 173 nuovi contagi fra Milano e zone limitrofe, quindi altri 96 a Brescia, e infine 52 nuovi casi a Bergamo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 AGOSTO: LA CAMPAGNA PER I GIOVANI

La Lombardia continua quindi a mostrare numeri tutto sommati positivi, al di sotto della media nazionale, e ciò è merito soprattutto della campagna vaccinale di massa che a breve potrebbe toccare ulteriori picchi. E’ scattata infatti da ieri la campagna rivolta ai giovani, in vista dell’inizio delle scuole (in Lombardia apriranno i battenti il 13 settembre), con il messaggio “Con il vaccino puoi”, accompagnato dalle immagini di ragazzi che fanno sport, si divertono, frequentano gli amici e via discorrendo.

Come dire, solo con il vaccino puoi fare queste cose, senza, si rischia di tornare al lockdown. Una campagna di sensibilizzazione che sarà diffusa per la prima volta attraverso la piattaforma di TikTok, il social più utilizzato dalla gioventù, e in compagnia di alcuni influencer ben noti come Francesca Stavolone, Chiara Di Quarto, Daniele Davì, Federico Rognoni e Stella Vizzino. Il format sarà quello dell’”appuntamento più importante”, incentrato sulla preparazione di un appuntamento da non mancare, ovviamente non possibile se dovessero tornare le vecchie misure di restrizione.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 25 AGOSTO





