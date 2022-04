Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 aprile/ +16 ricoveri, positività 12.2%

Ecco il bollettino coronavirus della regione Lombardia con i dati di oggi, martedì 26 aprile 2022. Facciamo il punto sulla pandemia di covid in quella che resta la regione con i maggiori contagi e il maggior numero di vittime da quando è scoppiato il virus. In linea con il resto d’Italia la Lombardia sta comunque vivendo un periodo di relativa tranquillità, con contagi in ribasso, ospedalizzati ai minimi per quanto riguarda in particolare le terapie intensive, e un forte ottimismo in vista dell’estate, stagione dove i virus respiratori tipicamente vanno in vacanza.

E a confermare il trend ci ha pensato il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, che ha comunicato 2.359 nuovi casi di positività a fronte di 19.240 tamponi analizzati, per un tasso di positività pari al 12.2 per cento. Negli ospedali della Lombardia, come accennato sopra, situazione di quasi normalità, tenendo conto che in terapia intensiva, dove vi sono i casi più gravi, ad oggi troviamo solo 42 pazienti ricoverati, in crescita di 3 allettati, mentre in area medica il dato segna 1.171, per una decrescita di 13 unità. Infine, per quanto riguarda le vittime da covid, ieri i morti sono stati 18 per un totale di 39.832 decessi.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 APRILE: ARRIVA L’UNITA’ MOBILE PER LA QUARTA DOSE

E’ a partire da oggi, 26 aprile 2022, arriva nei comuni dell’Asst Nordmilano l’unità mobile per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti covid a coloro che debbano ricevere l’inoculazione. Sarà presente fino all’11 maggio e precisamente presso i comuni di Cusano Milanino (Palazzo Cusano, Via Italia 1 ingresso Via Zucchi, 1) dalle 9 alle 17; 27 aprile: Cologno monzese (Sede AVIS, Via Turati, 1) dalle 9 alle 17; 28 aprile: Sesto San Giovanni (Centro Anziani ANCESCAO, Via Milano, 183) dalle 8 alle 12 e Centro Anziani ACAT (Viale Italia 123/Via Tonale, 40) dalle 13 alle 17; 29 aprile: Cormano (Sede Croce Rossa Italiana, Via L. da Vinci, 80) dalle 9 alle 17; 2 maggio: Cinisello Balsamo (Sede Croce Rossa Italiana, Via Giolitti, 5) dalle 9 alle 17; 11 maggio: Bresso (Biblioteca, Via Cavour, 2) dalle 9 alle 17.

«L’attuale variante del virus – ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, come si legge sul gazzettino metropolitano – è molto contagiosa e continua a circolare. Il vaccino resta ancora l’arma più efficace per proteggere i nostri anziani e le persone più fragili». L’accesso sarà libero e non servirà la prenotazione.











