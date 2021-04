Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 aprile/ Da oggi il ritorno in zona gialla

E’ tempo di analizzare la situazione pandemica in Lombardia, come è evoluta la curva epidemiologica, visionando il bollettino coronavirus di oggi, lunedì 26 aprile 2021, primo giorno della settimana e ritorno dopo due mesi in zona gialla per la regione di Fontana. Il report di ieri ha comunicato 1.967 nuovi casi di positività, dati in calo rispetto ai numeri di sabato quando i contagi erano stati 2.313.

Le vittime sono state invece 39, per un totale di decessi da covid dallo scorso febbraio 2020 salito a quota 32.657, mentre i casi totali registrati sono stati 795.417, e attualmente sono 57.622 i positivi. Milano si conferma la zona con più infetti, fra città e hinterland, con 672 nuovi positivi, seguita da Brescia a quota 304, e da Bergamo a 203. Numeri comunque in discesa, grazie anche alla campagna di vaccinazione che sta proseguendo spedita.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 APRILE, INAUGURATO L’HUB VACCINALE PIÙ GRANDE D’ITALIA

Ieri il governatore Fontana ha fatto visita al Palazzo delle Scintille a Milano, quello che ad oggi è il centro vaccinale più grande d’Italia, con la possibilità di somministrare fino a 10.000 vaccinazioni al giorno: “Sono orgoglioso dell’impegno messo in campo da tutto il personale sanitario della Regione Lombardia – le parole dello stesso governatore su Facebook e Instagram – ringrazio anche Fondazione Fiera, Generali, Cisco e Moncler che, con una generosità tipicamente lombarda, hanno contribuito alla realizzazione di una delle strutture più imponenti d’Europa. Avanti così!”. E a proposito di vaccini, la Lombardia ha bloccato, viste le poche dosi, le dosi di AstraZeneca, che verranno usate solo per i richiami. “Oggi (ieri ndr) – ha aggiunto Fontana, ieri a Varese – è una giornata importante perché oltre a essere quella in cui ricordiamo chi ci consentì di riacquistare la libertà, possiamo celebrare questa ricorrenza finalmente in presenza in un momento in cui le cose nella battaglia al virus stanno migliorando. Speriamo che questa festa della libertà dal fascismo possa essere anche quella della liberazione da questo virus”.

