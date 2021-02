Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 febbraio/ 2000 casi fra Milano e Brescia

Anche oggi, venerdì 26 febbraio 2021, verrà comunicato il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia. L’appuntamento è fissato come sempre al tardo pomeriggio, indicativamente attorno alle ore 17:30, quando la regione comunicherà gli ultimi dati aggiornati sul contagio, a cominciare da quelli più significativi, leggasi nuovi casi, nuovi morti e nuovi ricoverati. Prima di analizzare nel dettaglio gli ultimi aggiornamenti, rivediamo brevemente il report di ieri, quando i dati sono schizzati alle stelle, sfondando quota 4.000 nuovi contagi, per l’esattezza 4.243.

Nella sola Milano e provincia sono emersi ben 1.072 casi, ma ancora una volta e Brescia a preoccupare, tenendo conto che i contagi rilevati sono stati 973. Al terzo posto invece Monza e Brianza, ma con 356 nuovi contagi. Schizzano i dati e si innalza in maniera preoccupante anche il tasso di positività, che ha raggiunto quota 8.2%. In terapia intensiva si segnala un paziente in più, mentre negli altri reparti l’incremento è stato di 78.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 FEBBRAIO

Intanto nella giornata di oggi si scoprirà quale sarà il colore della regione Lombardia per la prossima settimana, e la sensazione circolante è che si possa passare dall’attuale giallo ad una situazione più grave, quindi arancione. I contagi sono aumentati sensibilmente negli ultimi tempi, e soprattutto, preoccupa il focolaio di Brescia, dove una serie di comuni della provincia sono entrati in zona arancione rafforzato a causa di un’esplosione dei contagi (si calcola che circa un quarto dei ricoverati per covid lombardi sono bresciani). «A Brescia esiste una terza ondata. Dobbiamo intervenire immediatamente», ha detto a riguardo Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia. Se poi prendiamo in considerazione anche le mini zone rosse, a cominciare dal comune di Bollate, nel milanese, è probabile che alla fine la Lombardia sia costretta ad almeno due settimane di arancione. Ricordiamo che nella fascia a medio rischio i ristoranti e i bari non potranno aprire al pubblico, e saranno costretti a fare solo servizio da asporto o consegna.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 25 FEBBRAIO





