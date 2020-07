Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 26 luglio: 2 giorni senza vittime

La Regione Lombardia resta la prima per contagi da coronavirus ma è da due giorni che non presenta nuovi decessi: con il bollettino emesso ieri, si registra per la prima volta dall’inizio della pandemia la nota lieta per la regione pur più colpita dal Covid in tutta Italia. Sono 79 le persone positive ai 10.725 tamponi effettuati sabato, di cui 18 debolmente positivi e 30 a seguito di test sierologici (asintomatici): da inizio pandemia sono 95.847 le persone colpite dal coronavirus, di cui attualmente malati però sono solo 6.775. I decessi restano fermi a 16.801 mentre le persone guarite-dimesse salgono a 72.271, aumento di 83 unità rispetto a venerdì: nello specifico, guariti sono in tutto 70.399 mentre le persone dimesse sono 1.872. Nel bollettino coronavirus di ieri – in attesa dei nuovi dati che saranno pubblicati questo pomeriggio da Palazzo Lombardia dopo le ore 16.30 – si segnalano anche 13 soli ricoverati in terapia intensiva (-4), mentre salgono di 4 unità le persone ricoverate in reparti Covid-19 degli ospedali lombardi.

CORONAVIRUS LOMBARDIA: 2 GIORNI SENZA VITTIME

Seguendo il monitoraggio provincia per provincia, il bollettino della Lombardia del 25 luglio segnala in Milano l’area più colpita dall’aumento dei nuovi contagi (+25, di cui 12 nella metropoli): seguono Bergamo con +19 contagi, Brescia +16, Mantova +7, Lecco e Varese +3, Lodi, Como e Monza +2, nessun nuovo caso a Sondrio, Pavia, Cremona. Molto positivo il fatto che non vi siano nuove vittime per 2 giorni consecutivi (4 in totale i giorni senza vittime Covid da fine febbraio fino ad oggi, ndr), resta comunque la Lombardia prima per numero di contagi nelle ultime 24 ore: comparando al report quotidiano del Ministero della Sanità, i 79 nuovi casi della Lombardia superano i 49 dell’Emilia Romagna e i 31 del Veneto. Gli ospedali lombardi sono poi ancora quelli con maggior presenza di malati Covid di tutta Italia, ma qui il dato è in netta diminuzione come per casi e vittime rispetto ai mesi scorsi: se si pensa che nel picco massimo del coronavirus in Lombardia si avevano 1400 ricoveri in terapia intensiva, i 13 di oggi rappresentano un deciso passo avanti verso la sconfitta della terribile Covid-19.



© RIPRODUZIONE RISERVATA