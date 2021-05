BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 26 MAGGIO/ +666 contagiati, +15 vittime

Resta stabile il tasso di positività, giù casi e ricoverati. Questo un estremo riassunto del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, mercoledì 26 maggio 2021. Come reso noto dalla Regione, la percentuale dei positivi sui tamponi effettuati è all’1,5%, esattamente come ieri.

666 i nuovi contagiati su oltre 42 mila tamponi processati, mentre il conto dei decessi è salito di 15 morti, totale aggiornato di 33.510 vittime di Covid-19 dall’inizio dell’epidemia. Il bilancio dei guariti è salito a 765.498 persone, +1.730 rispetto a ieri, mentre questo è il dato dei ricoverati: +1 paziente in terapia intensiva (273) e -84 pazienti negli altri reparti Covid (1.369). Qui di seguito il bollettino coronavirus della Lombardia completo

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia di oggi, 26 maggio 2021, aggiornerà come ormai sta accadendo quotidianamente da più di un anno a questa parte, la situazione contagi nella regione a nord governata da Attilio Fontana. L’appuntamento è fissato come sempre fra poche ore, attorno alle ore 17:30, quando verranno comunicato tutti i nuovi dati fra contagi, morti da covid, situazione negli ospedali e i casi provinciali. Prima di scoprire gli ultimi numeri ripassiamo brevemente il bollettino di ieri (qui il report completo), quando i casi emersi sono stati 505 su 32.446 tamponi analizzati.

Le vittime da covid nelle scorse 48 ore sono state invece 17, il che porta a 33.495 decessi totali dal 20 febbraio 2020, con la Lombardia che si conferma la regione che ha pagato il più alto tributo di vittime in assoluto in Italia. Continua ad essere positiva la situazione negli ospedali, con 272 pazienti totali ricoverati nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi regionali, leggasi 12 in meno rispetto al report di lunedì, mentre in degenza normale i ricoveri sono ad oggi 1.453 meno 20. Infine, per quanto riguarda le province, si segnalano 149 nuovi contagiati a Milano, seguiti da 133 casi a Varese, e altri 45 casi in quel di Brescia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 MAGGIO: IL COMMENTO DELLA MORATTI

Come sempre i numeri positivi della Lombardia li si deve quasi esclusivamente alla campagna di vaccinazione che continua spedita e che si appresta ad aprirsi alla fascia 30-39 (prenotazione al via da domani 27 maggio). “Con la programmazione che ci è giunta ieri – le parole della vicepresidente della regione, Letizia Moratti, presente a Cremona, dove ha partecipato alla visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella – saremo in grado dal 10-15 giugno di poter somministrare 100mila dosi al giorno e questo ci permetterà di poter avere tutti i cittadini lombardi che lo vorranno e potranno essere eleggibili per la vaccinazione vaccinati entro il 30 di luglio con la prima dose”.

L’assessore al Welfare ha poi aggiunto e precisato che “con 100mila dosi siamo in grado di garantire che entro il 30 luglio tutti i cittadini lombardi che lo desiderano avranno una prima dose somministrata”, e che ovviamente i tempi diverranno più brevi se arriveranno altri vaccini. “Con 120mila dosi al giorno – ha concluso – potremmo vaccinare tutti entro il 10 di luglio. Aggiungo che la nostra capacità è molto più elevata: potremmo arrivare a 140mila dosi tra centri massivi oltre a farmacie e imprese”.

