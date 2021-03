Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 marzo/ Calo ricoveri nei reparti ordinari

Il bollettino coronavirus della regione Lombardia è atteso nella serata di oggi, venerdì 26 marzo 2021. L’appuntamento è fissato come sempre attorno alle ore 17:00, quando la Regione comunicherà tutti i nuovi dati sul contagio covid, quindi casi, morti e posti letto occupati negli ospedali. Prima che il report venga comunicato, rivediamo il bollettino di ieri (qui tutti i dati), giovedì 25 marzo, quando i nuovi contagi emersi sono stati in totale 5.046 su 59.696 tamponi processati.

Il tasso di positività è pari ll’8.4%. mentre i morti registrati ieri sono stati 100 per un computo aggiornato dall’inizio della pandemia pari a 30.185. Per quanto riguarda la situazione negli ospedali, nei reparti di terapia intensiva dei nosocomi lombardi si segnala un saldo fra ingresso e uscite pari a 0, per un totale di posti letto occupati in rianimazione che è quindi rimasto invariato a quota 845. Nei reparti ordinari, invece, si è registrato dopo tempo un decremento di pazienti pari a -46 (totale 7.132). Infine diamo uno sguardo alle province dove sono stati registrati più casi e ancora una volta è Milano quella con più contagi, pari a 1.325 seguita da Brescia con 623.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 MARZO, REGIONE ANCORA IN ZONA ROSSA

In attesa del nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, oggi sono attese le nuove colorazioni delle regioni e non è da escludere che si potrebbe passare, dopo due settimane di rosso, all’arancione. I numeri sono in miglioramento ma i parametri più rigidi introdotto dal governo con il nuovo Dpcm in vigore fino al 6 aprile prossimo, subito dopo Pasqua, potrebbero confermare la Lombardia nella fascia a più alto rischio. E a riguardo ha parlato negli scorsi giorni il direttore generale del welfare lombardo, Giovanni Pavesi, che con estrema certezza ha spiegato: “Siamo in zona rossa fino a Pasqua, in questo momento abbiamo una stabilità dell’Rt ma non abbiamo elementi per poter dire che torniamo indietro”. Il consigliere di Azione, Niccolò Carretta, ha aggiunto: “Ho chiesto informazioni circa il cambio di colore, ma ad oggi i dati non danno certezze sebbene l’Rt si sia stabilizzato. Il Dottor Pavesi ha confermato che saremo zona rossa fin dopo Pasqua- Credo che se i dati lo permettano, il passaggio in zona arancione sarebbe possibile e quindi, come già accaduto in passato, mi aspetto che i fatti possano smentire le parole che arrivano dalla Regione”. Di seguito il bollettino coronavirus della Lombardia di ieri, 25 marzo.

