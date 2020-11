Bollettino coronavirus Lombardia, dati 26 novembre/ Si va verso zona arancione

Come sempre, ormai da “tradizione” da 9 mesi a questa parte, dalle ore 17:00 di questa sera sarà reso pubblico il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, il report della Protezione civile con tutti gli ultimi dati aggiornati sulla pandemia di coronavirus. Quella di oggi potrebbe essere di fatto la penultima giornata della regione governata da Attilio Fontana in zona rossa, visto che i dati sono in deciso miglioramento. La Lombardia così come il resto dell’Italia, sembra aver superato la fase critica, e la curva sta lentamente decrescendo da qualche giorno a questa parte “Si sta iniziando a percepire un’inversione di tendenza”, ha confermato il primario del Sacco Massimo Galli. Ieri sono stati registrati 5.173 nuovi casi e 155 morti (totale decessi da inizio pandemia, 21.005). Sono stati 42.063 i nuovi tamponi processati, quasi undici mila in più rispetto a quelli di martedì, ma i contagi sono aumentati solo di trecento circa (erano 4.886 martedì). Di conseguenza è sceso ulteriormente il rapporto fra test e positivi, oggi pari al 12.2%, un altro segnale molto importante.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, GALLERA: “PRONTI A ZONA ARANCIONE”

Sul fronte ospedaliero si registrano 10 ricoverati in più in terapia intensiva, mentre i ricoveri in degenza ordinaria sono calati di ben 246 unità. “Il trend positivo si rafforza – sono le parole rilasciate ieri dal governatore lombardo Attilio Fontana, riportate da Il Giorno -. Risultato di sacrifici e responsabilità che ci avvicina ad un allentamento delle misure. Teniamo alta la guardia”. Così invece l’assessore al welfare, Gallera, in merito ad un eventuale passaggio in zona arancione: “Noi siamo pronti. Lo sforzo dei lombardi ha dato quei risultati che oggi sono sotto gli occhi di tutti. E’ giusto che si possa il prima possibile iniziare una riapertura lenta, graduale, che deve essere accompagnata da un grandissimo senso di responsabilità, perché non dobbiamo ricadere a breve in un’altra situazione di criticità, ma è giusto farlo”. Di seguito il bollettino coronavirus Lombardia di ieri

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA 25 NOVEMBRE





© RIPRODUZIONE RISERVATA