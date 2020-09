Bollettino coronavirus Lombardia/ Dati 26 settembre: ricoverati in ribasso

Nell’ultimo bollettino coronavirus della Lombardia sono stati registrati un aumento di casi positivi e un importante ribasso di decessi e di ricoverati. Come vi abbiamo raccontato, venerdì sono stati annotati 277 nuovi casi positivi su oltre 20 mila tamponi processati. Di questi 277 infettati, 55 sono debolmente positivi e 8 sono stati individuati a seguito di test sierologici. Questo il bilancio di nuovi casi positivi per provincia: +192 Milano, +14 Bergamo, +34 Brescia, +10 Como, +7 Cremona, +1 Lecco, +2 Lodi, +8 Mantova, +28 Monza e Brianza, +23 Pavia, +2 Sondrio, +31 Varese. Ieri è stato registrato un importante calo di decessi: +2 morti, rispetto al +10 di giovedì, totale di 16.937 vittime per Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Buone notizie dagli ospedali lombardi, tra l’aumento di guariti (+152) e il calo di ricoverati: -1 paziente in terapia intensiva e -3 pazienti negli altri reparti Covid.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA: LE ULTIME NOTIZIE

In attesa del bollettino coronavirus della Lombardia di oggi, sabato 26 settembre 2020, c’è da registrare l’importante novità annunciata dall’ospedale San Matteo di Pavia. La struttura ha reso noto che a partire da lunedì verrà ampliata l’offerta per l’esecuzione di tamponi naso-faringei sia per gli adulti che per i bambini. Sarà possibile effettuare i test dal lunedì alla domenica, dalle ore 9 alle ore 13, raddoppiando i posti giornalieri, che passano così a 32. Per poter effettuare un tampone per il coronavirus, +è necessario accedere al sistema di regolamentazione degli accessi Zerocoda, scegliendo l’orario di accesso all’ambulatorio. L’impegnativa dovrà essere rilasciata dal proprio medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta. Infine, i referti: non è prevista la consegna diretta, ma la pubblicazione sul Fse (Fascicolo sanitario elettronico).

