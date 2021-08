Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 agosto/ Positività 1.9%, calo ricoveri

E’ atteso come da copione ormai da un anno e mezzo a questa parte, il nuovo bollettino coronavirus della Lombardia, quello che aggiornerà la curva epidemiologica ad oggi, venerdì 27 agosto 2021. Oggi verranno comunicati i nuovi colori delle regioni e la Lombardia continuerà ad essere in zona bianca visti i dati che continuano ad essere positivi. Il bollettino di ieri ha infatti evidenziato 758 nuovi casi di positività a fronte di 38.173 test anti covid processati nei laboratori lombardi, fra molecolari e antigenici.

Bene il tasso di positività che risulta essere pari all’1.9% sempre al di sotto della media nazionale, mentre, per quanto riguarda le vittime da coronavirus, ieri il dato più triste segnava un +6, per un totale di morti da covid da inizio pandemia, febbraio 2020, pari a 33.898. Continuano a reggere anche i nosocomi regionali, con 43 pazienti ricoverati in terapia intensiva, dato in decrescita di una unità rispetto al precedente report, ed altri 339 in area medica (-1 rispetto a ieri). Infine segnaliamo 13.372.497 di casi complessivi in regione dallo scoppio della pandemia.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 AGOSTO: LA CAMPAGNA VACCINO PER I GIOVANI

I numeri dell’ultimo bollettino, come vi ripetiamo ormai da un paio di mesi a questa parte, non sono quindi allarmanti, alla luce dell’ottimo lavoro portato avanti dalla Lombardia sul fronte vaccini. A riguardo va sottolineata l’iniziativa, partita ieri, rivolta alla cosiddetta Generazione Z, il popolo di giovani e giovanissimi lombardi, per promuovere appunto il siero anti covid.

In campo una serie di influencer e star di TikTok, che avranno appunto il compito di comunicare con i ragazzi. “Un’azione particolarmente sentita e importante, soprattutto in vista della riapertura delle scuole, il 13 settembre, momento decisivo per una ripresa più serena per i ragazzi e, più in generale, per tutta la società lombarda”, si legge su una nota della Regione Lombardia a corredo della campagna di comunicazione che coinvolgerà anche la radio e il web in generale, e il cui messaggio è “Con il vaccino puoi”.

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 AGOSTO





