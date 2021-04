Bollettino coronavirus Lombardia, dati 27 aprile/ Calano i casi e giù anche i morti

E’ tutto pronto per il nuovo bollettino coronavirus della regione Lombardia, quello con i dati aggiornati ad oggi, martedì 27 aprile 2021. Come sempre, prima di addentrarci nei numeri più recenti, facciamo un breve excursus sul report di ieri per capire l’andamento del covid. Nelle scorse 24 ore i contagi emersi sono stati 872 (qui il bollettino completo), di cui 56 debolmente positivi.

“Lockdown, più danni della pandemia”/ Ma lo studio di una liceale ha chiuso il mondo

I tamponi effettuati sono stati 16.993 di cui 13.582 molecolari e 3.411 antigenici, mentre negli ospedali si sono registrati 71 pazienti in meno di cui 9 in terapia intensiva (totale 601) e 62 negli altri reparti. Purtroppo si registrano altri morti per covid, ieri 31, ma il dato appare in netta diminuzione rispetto ad una media costante di circa 60/70 decessi nelle ultime settimane. Infine, per quanto riguarda la situazione province, Milano ha comunicato 336 nuovi contagi, con 107 a Brescia e 106 a Bergamo

Bollettino vaccini covid oggi 27 aprile/ Superata quota 18 milioni di dosi

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 27 APRILE, LE PAROLE DI BERTOLASO

Nel frattempo prosegue spedita la campagna vaccinale in Lombardia, una delle regioni che meglio si sta muovendo in questa fase, e che recentemente ha comunicato lo “stop” di AstraZeneca per le prime dosi. Bertolaso, ospite di Quarta Repubblica, ha spiegato: “La Lombardia è una macchina organizzata, il mio aiuto non serve più”, e ancora: “La Lombardia è assolutamente in grado di fare da sola nel corso dei prossimi mesi”. L’ex capo della Protezione Civile potrebbe quindi a breve lasciare l’incarico affidatogli lo scorso 21 febbraio: “Arriviamo a 100.000 vaccini il 29 di aprile – ha aggiunto, ospite di Nicola Porro – li superiamo il 30 aprile, arriveremo a quota 110mila. Abbiamo una macchina da guerra che è in grado di fare 140mila vaccinazioni al giorno, se ci saranno i vaccini che ci deve dare l’Europa e che il generale Figliuolo distribuisce a tutti. La macchina ormai è organizzata, la locomotiva è in corsa, la Lombardia anche in questo ambito sta facendo da apripista, quindi Bertolaso ad un certo punto non serve più. E’ servito forse all’inizio per dare una mano, per motivare, per riorganizzare la macchina, ma la Lombardia e assolutamente in grado di fare da sola nel corso dei prossimi mesi e Bertolaso finalmente potrà anche dedicarsi ad altro”.

VARIANTE INDIANA IN ITALIA: 2 CASI IN VENETO/ Pregliasco: "Abituiamoci a cose simili"

BOLLETTINO CORONAVIRUS LOMBARDIA, DATI 26 APRILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA